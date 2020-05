Vittorio Feltri su Matteo Salvini: "Escludo possa essere condannato. Scommettiamo?"

25 maggio 2020 a

In un momento in cui la credibilità della magistratura è probabilmente ai minimi storici, arriva la notizia del rinvio ad ottobre del processo a Matteo Salvini per il caso della Gregoretti. Tra l’altro la comunicazione è arrivata proprio alla vigilia del voto della giunta delle immunità del Senato sull’autorizzazione a precedere contro il leghista per il caso della Open Arms. L’accusa del tribunale dei ministri di Palermo è di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda dei migranti bloccati a largo per alcuni giorni, prima dello sbarco a Lampedusa avvenuto ad agosto 2019. Non ci sono particolari indicazioni su come andrà a finire il voto in giunta, ma Vittorio Feltri è convinto di una cosa: “Escludo possa essere condannato. Scommettiamo?”. L’ultima previsione del direttore di Libero si è avverata in pieno: alla vigilia del voto sulle mozioni di sfiducia al ministro Bonafede aveva dichiarato che non sarebbe accaduto nulla, e così è stato.

