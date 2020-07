Paolo Becchi sta con Salvini (quasi) al 100 per cento: "Oggi la destra è l'unica sinistra". Ma...

10 luglio 2020 a

a

a

Nell'ennesima querelle tra Pd e Matteo Salvini, quella su Botteghe Oscure, con la sinistra che sbraita poiché il leghista si è detto erede di Berlinguer, si inserisce Paolo Becchi. Il filosofo dice la sua su Twitter, dove fa il punto della situazione nel giorno di quattro righe. "Se in effetti oggi la destra è l’unica sinistra non mi sorprende che Salvini riprenda Berlinguer. Tutto questo è solo il segno di una cosa che dico da tempo: la distinzione destra/sinistra non ha più alcun senso". Insomma, il filosofo concorda con il leader della Lega: "Oggi la destra è l'unica sinistra". Ma fa anche un ulteriore passo in avanti, rimarcando come la distinzione tra destra e sinistra, oggi, non abbia alcun tipo di senso.

Paolo Becchi, Aspi e la Consulta sul ponte di Genova: "Vi pare un paese normale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.