Vittiorio Feltri contro Gherardo Colombo: "Immigrati, salva quelli che vuoi ma portali a casa tua"

31 luglio 2020 a

a

a

La notizia è delle ultime ore: l'ex pm di Mani Pulite, Gherardo Colombo, sarà il presidente onorario di una nuova mare di soccorso per migranti che opererà nel Mediterraneo (e che porterà i clandestini soccorsi in Italia). Il padrino di suddetta nave, per inciso, è George Soros, con la sua Open Society. E sulla vicenda ha detto la sua Vittorio Feltri, lo ha fatto su Twitter, con un cinguettio breve ed incisivo: "Caro magistrato Colombo, salvi in mare tutta la gente che vuole ma se la porti a casa sua e non la scarichi sul nostro gobbone", conclude il direttore di Libero. Insomma, Gherardo Colombo? No, grazie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.