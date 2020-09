Antonio Socci, premio Nobela per la Pace a Trump? "Sarebbe strameritato, non come quello di Barack Obama"

09 settembre 2020 a

Un deputato norvegese ha proposto Donald Trump come premio Nobel per la pace a causa del suo ruolo nel processo di distensione tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Notizia accolta con un plauso da Antonio Socci, che la rilancia e la commenta su Twitter: "Quello a Trump sarebbe davvero un premio Nobel per la pace strameritato (non come quello 'preventivo' e immeritato di Barack Obama)", premette la firma di Libero. E ancora: "Donald Trump è il primo presidente degli Stati Uniti da molti anni che non fa guerre, ma che, anzi, riesce a tessere accordi di pace in molte aree del globo", conclude Antonio Socci.

Clamorosa investitura per Donald Trump, candidato al Nobel per la pace: guerrafondaio a chi?

