Agosto scaldacuori, Maurizio Costanzo: perché le vacanze insieme battono i tradimenti

Più o meno tutti ricordano il vecchio adagio "agosto moglie mia non ti conosco". Già, ma oggi che senso ha? Ci sono ancora mogli che vanno in vacanza e i mariti restano soli in città? Secondo me, i giorni di vacanza le coppie li passano insieme oppure rimangono ambedue nelle città. Forse è meglio dire: "Agosto, vorrei stare a casa e fare il mosto". Libero fa il racconto del primo amore e si leggono storie molto piacevoli. Ma perché non fare anche quello degli amori, lunghi, brevi, fortunati, infelici, legati a questo mese? È stata legata sentimentalmente anche a Dustin Hoffman e a Gianmaria Volontè. Due grandissimi attori ma anche lei è una bravissima attrice. Parlo di Carla Gravina e le faccio molti auguri per gli 80 anni da compiere o appena compiuti. Un tempo si facevano i film e quindi era possibile che sul set, nelle lunghe pause, tra un ciak e l'altro, nascessero lunghi o brevi rapporti sentimentali fra i protagonisti. Oggi per colpa del Covid, ahimé, non si girano film e, quand'anche si girassero, sarebbe d'obbligo il distanziamento. Non credo la mascherina perché risulterebbe un film inguardabile.

DOPPIE COPPIE

Però, diciamoci la verità, agosto o non agosto, se non ci fossero i personaggi dello spettacolo che, pur con difficoltà, tengono in vita i sentimenti d'amore, cosa leggeremmo sui giornali specializzati nel ramo? Per esempio, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono separati da tempo, ma soltanto ora si legge che il famoso cantante napoletano aspetta un quinto figlio da una giovane avvocata, che non credo sia quella chiamata per la sua separazione dalla Tatangelo. Quest' ultima, segnalano ancora le cronache, si vede con il rapper Cori. Ammetto la mia deficienza in proposito: conosco di nome la Tatangelo ma non il rapper Cori. M'informerò. Agosto o non agosto, nei momenti apparentemente di paura, Harry e Megan occupano gli spazi possibili raccontando dei loro guadagni o facendo supporre che faranno un altro figlio o rilasciando interviste tanto per mettere in difficoltà William, il fratello di Harry, la Regina Elisabetta, il principe Carlo e quanti pretenderebbero il rispetto dei ruoli. Già, ma in questo agosto, chi rispetta i ruoli? Ci avrete fatto caso certamente, ma il Covid e il "green pass" hanno profondamente cambiato le nostre abitudini. Oggi per entrare in un posto non declini le tue generalità ma mostri il Green pass. In proposito, fa paura che in Cina siano tornati a un duro lockdown per il rischio del virus di ritorno. A proposito del virus, in agosto qualcuno ha provveduto ad aiutare i Paesi più poveri a vaccinarsi? Altrimenti il prossimo agosto, faremo le stesse cronache.

