Difficile conciliare origini emiliane con una città (Milano) perennemente a dieta. La nonna Lina, che veniva da un quartiere di Reggio chiamato “il buco del signore” ed era magra come un grissino, però non ci badava. Ogni Natale nella casa milanese dove abitavamo tutti insieme, sgomberava il tavolo della cucina e allineava gli ingredienti dei suoi amati tortellini (anzi cappelletti). Li aveva imparati dalle “sdore” di campagna e li aveva impressi nella mente come il Pater Noster che recitava la sera, un misto di reggiano e latino che erano il suo modo di amare Dio: lonza, prosciutto, parmigiano, noce moscata, sale, burro quanto basta, la mortadella no perché era bolognese...

Si era fatta regalare l’impastatrice Imperia che costava un occhio della testa (100mila delle vecchie lire) e custodiva nella credenza del salotto come un bene raro fino a Natale. Che era il giorno fatidico lo capivi dal trambusto di pentole, dalla frenesia del risveglio, dal foulard che nonna si metteva sulla testa per tenere a bada i ricciolini. Aveva braccia sottili e mani ruvide ma impastava uova e farina con forza fino a ottenere un panetto morbido, giallo e compatto. Mi accomodavo al tavolo insieme a mamma e alle sorelle. E nell’intreccio di sapori, profumi e tepore di casa, iniziava il conciliabolo.

Chiacchiere, confessioni, gli amori di Stefania, le fughe di Roberta, Ale che era ossessionata dai compiti, io che assaggiavo la pasta cruda. Ogni tanto spuntava una sigaretta Futura che nonna fumava chiusa nel bagnetto di casa per non farsi vedere da mamma. O un pezzetto della “favola del buon soldato” che non ho mai capito se fosse un partigiano coraggioso o un tedesco buono che alla fine della Guerra aveva bussato alla sua cascina portandosi una mucca appresso.

Intanto i tortellini (pardon cappelletti) prendevano forma. Bisognava dividere il panetto in tocchetti e ogni tocchetto passarlo nell’impastatrice. Poi riempire i quadratini di carne, non troppo e non troppo poco, piegarli in due e richiuderli attorno al dito che doveva essere sottile per non scavare voragini. Infine andavano riposti su un vassoio e portati in salotto per lasciarli riposare e asciugare. Alla vigilia di Natale erano pronti. Ricordo la faccia della nonna, i suoi occhi grandi e «azzurrini» quando papà portava alla bocca il primo cucchiaio di brodo e applaudiva. Finiva a risate e risucchi generosi ed era il regalo di Natale più bello. Mancava solo il sigillo divino: la benedizione di don Antonio... che puntualmente entrava, si faceva il segno della croce e alzava le braccia al cielo, «posso assaggiare nonna Lina?» .