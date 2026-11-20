Nel partito di Giorgia Meloni sono soddisfatti. La loro norma per obbligare gli editori a mettere sul mercato una versione digitale dei testi scolastici e universitari a un prezzo almeno dimezzato rispetto a quella cartacea è stata approvata in aula con 84 sì, 76 no e un astenuto.

Non era scontato: poche ore prima la commissione Bilancio, per un solo voto, aveva espresso parere contrario all’emendamento. Il “decreto Scuola”, alla fine, è passato col voto favorevole dell’intero centrodestra, che però su quella misura ha votato diviso sia in commissione sia in assemblea, con Forza Italia contraria. A sinistra sono riusciti comunque a fare di peggio, consentendo a Fdi di portare a casa il risultato pieno.

Il partito di Antonio Tajani si è schierato dalla parte degli editori e dei librai, nonostante Fdi avesse riformulato la proposta, riducendo la possibilità di stampare l’opera al 15% dei contenuti (la formulazione originale non prevedeva limiti). Il resto del centrodestra ha votato a favore dell’emendamento, assieme ai due senatori di Azione, Carlo Calenda e Marco Lombardo.

Contro la misura si è espresso tutto il campo largo, che assieme agli azzurri avrebbe potuto bocciarla anche in aula: se non è successo, è perché nella minoranza gli assenti sono stati molti. Tra i «non giustificati», ossia i senatori che non hanno partecipato al voto pur non essendo in missione né in congedo, si contano quattro eletti del Pd e altrettanti dei Cinque Stelle. Se quegli otto fossero stati ai loro scranni, le conseguenze sarebbero state diverse: per l’emendamento, visto che in caso di pareggio sarebbe stato respinto; e forse anche per la tenuta della maggioranza.

LA SCELTA DI CALENDA

Il centrodestra si è ricompattato nella votazione finale: l’aula ha approvato il testo di conversione del decreto, con dentro la norma sugli ebook voluta da Fdi, con 80 sì, 46 no e un astenuto. In questo caso, Calenda e Lombardo hanno votato contro.

Dentro Fdi parlano di «vittoria storica» e ricordano che ai tempi del quarto governo Berlusconi l’allora ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, nelle linee guida per l’anno scolastico 2010/2011, aveva fatto inserire l’obbligo per i docenti di adottare libri che avessero anche la versione scaricabile da internet. Caduto Berlusconi, la norma non fu attuata dai suoi successori.

Vinta la partita, da Fdi non hanno interesse a polemizzare con gli alleati. «La spaccatura», spiegano, «avviene quando delle forze di maggioranza votano contro il parere del governo e non quando l’esecutivo lascia libertà di voto», come è avvenuto in questo caso. La contrarietà di Forza Italia, fanno sapere, «dispiace, ma non sorprende», perché «rientra nella sua natura politica essere particolarmente attenta alle richieste e alle preoccupazioni del mondo imprenditoriale». Il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, cataloga la decisione degli azzurri come «un rischio calcolato», e a chi parla di maggioranza finita risponde, scherzando, che semmai «si è allargata a Calenda».

Più facile, a via della Scrofa, prendersela con la sinistra, «che ha sempre invocato misure contro il caro libri e sollecitato la digitalizzazione», e in particolare con il M5S, «che proprio sulla cultura digitale e sulle opportunità della rete ha costruito la sua identità».

Secondo FdI, insomma, il dato «clamoroso» è il «tafazziano suicidio politico della sinistra»: Pd, Avs e M5s hanno votato contro una norma gradita anche ai loro elettori, solo per mettere in difficoltà Fdi e il governo, «con il risultato di aver rimediato una figuraccia e perso ogni credibilità».

Anche ciò che ha fatto Azione rappresenta una ferita per la sinistra. «Mi preoccupa, spero che non sia il segno di una scelta definitiva», commenta Elly Schlein. Calenda risponde augurandosi che il voto del partito di Schlein contro la norma sugli ebook sia un caso, «altrimenti ci troveremmo davanti a una progressista che guarda al progresso delle case editrici e non al fatto che i giovani italiani possano pagare meno i libri per studiare».

IPOTESI FIDUCIA ALLA CAMERA

Tajani spiega che il suo partito ha «ascoltato il grido di dolore di un settore, quello dell’editoria, che è in difficoltà, e questo provvedimento non agevola un settore importante della nostra industria culturale, tutto qua. Siamo partiti diversi, può capitare». Ripete che la tenuta del governo «non c’entra niente», come «non c’entra niente il provvedimento in sé sulla scuola», che infatti gli azzurri hanno votato.

La divisione si riproporrà alla Camera, dove il testo, che deve essere approvato entro domenica 29 novembre, sarà discusso in aula da martedì. Forza Italia sta valutando di presentare un emendamento che sopprima o modifichi la norma contestata. Se passasse, il decreto dovrebbe tornare in Senato. Perciò, visti i tempi stretti, il governo potrebbe rispondere mettendo la questione di fiducia. Non è finita qui.