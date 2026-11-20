Faziosi e irriverenti come ci capita spesso di essere a Libero avevamo definito la conferenza sul clima Cop31 di Antalya in Turchia utile come una forchetta per mangiare la minestra. Mea culpa, mi sono sbagliato. È stata invece utilissima.Ci ha infatti mostrato l’inizio del tramonto dell’ideologia del clima. La bozza delle conclusioni parla da sola. Ma prima ancora di entrare nel merito del documento, conviene soffermarsi su due episodi ancor più significativi che di fatto oscurano le conclusioni di questa conferenza.Mentre i delegati sono lì a limare le virgole, a quasi 8mila chilometri di distanza Trump, Putin e Xi a Shenzhen in Cina formalizzano un documento molto stringato ma denso. Quattro sono i punti negoziali. Il secondo è emblematico: «I tre paesi (Usa, Russia e Cina) pianificano l’incremento della produzione ed offerta di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutte le nazioni. Ed hanno riaffermato l’importanza della stabilità nei flussi energetici».

Nel mentre l’Agenzia Internazionale dell’ Energia (IEA) nel suo report World Energy Outlook 2026 ha talmente nascosto la sua retorica climatica, che nel comunicato stampa scompare addirittura l’espressione «cambiamento climatico». Questa è stata sostituita da «rischi climatici». Secondo Javier Blas, analista di Bloomberg in materia di energia, la scelta del nuovo termine è tutt’altro che casuale. Sì, è vero che continuano con la solita solfa: le rinnovabili cresceranno (o devono crescere?) tanto; il petrolio non molto invece (ma ovviamente domani, mai oggi); il gas naturale così così; l’utilizzo del carbone diminuirà, peccato che ad oggi rimane la fonte più utilizzata per produrre energia elettrica nel mondo. Fatto sta che pure all’IEA certificano la fine del cambiamento climatico. Come ideologia si intende.

E si arriva alla Cop31. I delegati gonfiano il petto come tacchini e mostrano le penne come pavoni. Ruggiscono. La domanda di elettricità sui consumi energetici totali passerà dal 23% al 35% nel 2035. Ovviamente pure un bambino comprende che la scelta del target 35% sul 2035 è pura propaganda e marketing. Nessun paese volenteroso però dice che centrerà questo obiettivo. Solo un annuncio bandiera che non impegna nessuno. Addirittura punta i piedi un paese determinante per le sorti della geopolitica planetaria. Senza la conferma, come da lui richiesto, della necessità di un «abbandono graduale del petrolio e della conferma di quanto cruciale sia la scienza del clima» non ci sarebbe stata la firma dei suoi delegati. Stiamo parlando di Panama. Cioè il Panama contro Usa, Cina e Russia che in tutt’altre faccende affaccendati ribadivano la necessità del fossile. Della serie Totò contro Maciste.

Al netto della facile ironia rimangono però chiare due tendenze di fondo. La prima riguarda il modo di produrre l’energia. Fatto 100 il consumo di energia primaria, 30-35 va fisiologicamente disperso nei processi di produzione e trasformazione finalizzati ad ottenere appunto l’energia ed il rimanente 70 viene quasi equamente ripartito fra industria, mobilità ed edifici dove le persone vivono o lavorano. E le fonti di energia primaria sono costituite per il 77%-80% da petrolio, carbone e gas naturale. Il ruolo del fossile rimane insomma insostituibile. In quella torta eolico e solare, dopo sforzi erculei rimangono al 5%.La seconda tendenza attiene soprattutto alla prospettiva.

Il continuo insistere sull’elettrificazione a discapito dei fossili (che comunque rimarranno oggi, come ieri e come domani) non fa che aprire la strada al ritorno del nucleare che presenta tre indubbi vantaggi comunque la si pensi: (1) non produce emissioni, (2) non dipende dal carbone, gas e petrolio (e questo ha un peso enorme in un mondo così disordinato) ed infine (3) è imbattibile quanto a densità energetica intendendo per tale il rapporto fra energia prodotta e superficie occupata.