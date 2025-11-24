Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Addio bei tenebrosi, ecco i detective improbabili

Grafologhe, pensionati, cameriere, tatuatrici, librai: addio Sherlock  Holmes, ora spopolano gli investigatori improvvisati
di Francesco Musolinolunedì 24 novembre 2025
Addio bei tenebrosi, ecco i detective improbabili

4' di lettura

C'erano una volta Auguste Dupin e Sherlock Holmes. E poi, il capitano Bellodi di Sciascia, i poliziotti di Ed McBain, il detective Philip Marlowe e la flemma del commissario Maigret di Simenon. Figure scolpite nella memoria dei lettori, con codici d’onore, regole di ingaggio e casi da risolvere, fra plot twist e colpi di scena al cardiopalma. Ma ultimamente, direttamente dagli States, scala le classifiche un sottogenere che rinuncia al fattore ansiogeno dei serial killer, preferendogli un taglio svagato. È il giallo cosy (o “cozy mistery” per dirlo all’americana), una lettura-comfort che si è imposta con decisione al tempo della pandemia e resta tuttora sulla cresta dell’onda, chiamando in causa ambientazioni particolari e detective improbabili o decisamente sui generis, fidelizzando il pubblico soprattutto con il sorriso. Almeno una volta, tutti noi abbiamo sognato di vestire i panni di James Bond ma un’insegnante o un libraio che - aiutato dal casorisolve un’indagine è qualcuno in cui possiamo davvero riconoscerci. E forse, è proprio questa normalità a rendere irresistibile il cosy.

A livello internazionale, il nome più noto è quello di Richard Osman con The Thursday Murders Club, la serie che ha conquistato milioni di lettori, sbarcata anche su Netflix. Anche nel nuovo libro- La fortuna impossibile (SEM) – ritroviamo il suo quartetto di pensionati da una RSA di lusso: un’ex spia inflessibile, un’infermiera dal passato burrascoso, un sindacalista cocciuto e una donna d’affari che maneggia informazioni come fossero armi di precisione. L’età è solo anagrafica e un’avventura dopo l’altra, fra acciacchi e battibecchi, l’alchimia funziona eccome. Dopo il successo di Delitti all’ora del vespro, con Assassinio sotto il vischio (Einaudi) il reverendo Richard Coles ci porta subito in clima natalizio: riecco il pittoresco villaggio di St Mary Champton, il reverendo anglicano Daniel Clement e soprattutto, i suoi due bassotti che, noncuranti di tutto, zampettano nelle pozze di sangue fra vecchiette scorbutiche e fedeli inviperiti.

IRONIA E INTELLIGENZA
E che dire di Molly Gray? La giovane cameriera nata dalla penna di Nita Prose, protagonista de La cameriera e Il portafortuna (La nave di Teseo) che tra i corridoi di un hotel a cinque stelle scopre un cadavere e suo malgrado, accumula indizi con una spiazzante innocenza? Infine, un altro campione di vendite: lo stand-up comedian Benjamin Stevenson che strizza l’occhio alle trame di Agatha Christie con - Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno e Tutti su questo treno sono sospetti (Feltrinelli)- mescolando crimini, veleni e pettegolezzi sui parenti serpenti. Come non dargli ragione?

Anche l’Italia ha i suoi assi nel giallo cosy. In pole position, con un tono deliziosamente british, c’è Alessia Gazzola che ha colto tutte le atmosfere del genere. Il nuovo episodio, Miss Bee e il giardino avvelenato (dal 28 novembre per Longanesi), racconta una comunità piena di segreti, fra crimini, atmosfere glamour e tante tazze di tè, dimostrando come intrigo e leggerezza possano convivere nella stessa pagina, con stile. Campione di vendite con La libreria dei gatti neri e Se i gatti potessero parlare (Marsilio), Piergiorgio Pulixi ha creato Marzio Montecristo, un libraio scorbutico che indaga, suo malgrado, con l’aiuto dei suoi due gatti Miss Marple e Poirot: presenze feline che osservano tutto con superiorità, guidando le indagini fra contrattempi e tenerezze. 

E il filone animalier trionfa anche nella serie di Sarah Savioli fra segugi detective e pappagallini inseparabili e la detective Anna Melissari, che a causa di un incidente è in grado di parlare con gli animali, creando cortocircuiti imprevedibili. A caccia di novità, spazio a Nunzia Scalzo e la sua Bea Navarra, una grafologa forense intuitiva, cocciuta e fuori dagli schemi, protagonista de La regola dell’ortica (Feltrinelli) cui toccherà risolvere il caso di un presunto suicidio indagando con la sua arte, fra svolazzi e scarabocchi indecifrabili per occhi inesperti. E, ancora, il 25 novembre torna in libreria anche Chiara Moscardelli, firma rosa-crime di successo, con Comprensorio Rossolago (Einaudi), dando vita alle avventure tragicomiche di Olga Bellomo: sentimentalmente disastrosa, socialmente imbarazzante e fisicamente imbattibile, scopriremo che questa tatuatrice, suo malgrado, ha un gran talento per le indagini e si troverà alle prese con uno spietato killer. Con buona pace di chi ama i thriller psicologici, i noir sociali e impazzisce per i serial killer sempre più contorti e splatter, sugli scaffali trionfa il giallo che addomestica il crimine con un tono accogliente e un mix di ironia e intelligenza, sostituendo l’adrenalina con piccoli segreti e personaggi eccentrici cui si fa presto a volere bene. Seguendo la ricetta evergreen di Miss Marple e della Signora in giallo, Jessica Fletcher, il delitto resta sempre protagonista ma cambia drasticamente la prospettiva. Perché, a volte, ne uccide più un sorriso che il revolver.

tag
giallo
letteratura

Brividi tra le pagine Halloween, la letteratura come passaporto per il terrore

Il Nobe Isaac B. Singer La letteratura non deve salvare ma narrare storie che non annoiano

Il Nobe Isaac B. Singer Alberto Pezzini: la letteratura non deve salvare ma narrare storie che non annoiano

ti potrebbero interessare

La "salvezza" arriva dalla trasformazione, non dall'abbandono

La "salvezza" arriva dalla trasformazione, non dall'abbandono

Steno Sari
Così i futuristi anticiparono le lotte femministe

Così i futuristi anticiparono le lotte femministe

Giordano Bruno Guerri
Il giro del mondo in 200 scatti L’immagine diventa storia

Il giro del mondo in 200 scatti L’immagine diventa storia

Daniele Priori
Roma mia, diletta e maledetta sei sempre troppa e troppo poca

Roma mia, diletta e maledetta sei sempre troppa e troppo poca

Francesco Musolino