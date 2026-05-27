Pasta? "Ecco come si cuoce": l'agghiacciante ricetta della food blogger

Infatti, Sarah Rossi è convinta che la cottura della pasta in pentola impieghi troppo tempo. In particolare, sarebbe l'attesa necessaria per far bollire d'acqua a essere eccessivamente lunga. Ecco, dunque, la brillante idea di far cuocere la pasta in padella . Un nuovo metodo che - secondo la food blogger - non solo farebbe risparmiare tempo, ma permetterebbe anche di utilizzare meno stoviglie.

"Anche se può sembrare una strategia insolita, è possibile preparare la pasta e persino il sugo contemporaneamente, tutto in un'unica padella, evitando così di dover lavare ulteriori stoviglie. E in men che non si dica avrete in tavola un piatto completo degno di un ristorante", si legge sul Mirror, che ha proposto la ricetta apparsa sul blog Taming Twins sul suo giornale online.

Il metodo da seguire, scrive ancora il quotidiano inglese, sarebbe il seguente: "Prendete una padella con coperchio e aggiungete gli spaghetti, i pomodori pelati, la cipolla, l'aglio, l'olio d'oliva, il pesto, il sale, il pepe e il brodo. Mettete il coperchio e cuocete a fuoco medio per circa 10 minuti, finché la pasta non sarà quasi cotta. Aggiungete i pomodorini e continuate la cottura per altri tre o quattro minuti, finché la pasta non sarà completamente al dente e i pomodorini ben cotti. Dividete il composto in ciotole, cospargete con il parmigiano grattugiato e servite". Per citare Joe Bastianich: "È come film di orrore!"