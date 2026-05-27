Jannik Sinner spiazza Parigi: "Vi invio una foto a lavoro finito"

Jannik Sinner parte forte anche a Parigi. Il numero uno del mondo supera senza problemi il francese Clement Tabur al debutto del Roland Garros e stacca il pass per il secondo turno con un netto 6-1 6-3 6-4 in poco più di due ore di gioco. Un esordio solido, autoritario, che conferma il momento straordinario dell’altoatesino, ancora imbattuto in stagione dopo la finale persa un anno fa contro Carlos Alcaraz.
Sul Philippe Chatrier il match non è praticamente mai stato in discussione. Sinner ha preso subito il controllo degli scambi, concedendo pochissimo alla wild card francese e gestendo senza particolari problemi anche il tentativo di reazione di Tabur nel terzo set. Al termine della partita, poi, spazio anche a un momento più leggero con il pubblico parigino. “Io e mio fratello abbiamo iniziato a costruire una Tour Eiffel di Lego — ha scherzato — non ci siamo ancora riusciti. A una certa diventa un po’ noioso ma non manca tanto. Quando finisce il torneo, appena torno a casa vi mando una foto del lavoro finito!”.
Sinner tritura Tabur: Roland Garros, il punto che impressiona ParigiBuona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero 1 del mondo supera il francese Clement Tabur con il pu...
Per Sinner si tratta del 30esimo successo consecutivo stagionale, una striscia impressionante che lo inserisce sempre di più tra i grandi dominatori recenti del circuito. Inoltre, l’azzurro allunga anche la serie nei primi turni Slam: sono 19 vittorie consecutive, con l’ultima eliminazione all’esordio che risale addirittura a Wimbledon 2021 contro Marton Fucsovics. La giornata parigina ha portato anche risultati pesanti nella parte alta del tabellone, con le eliminazioni di Daniil Medvedev e Alexander Bublik, due potenziali ostacoli nel cammino del numero uno del mondo. Ora per Sinner ci sarà un giorno di riposo prima del ritorno in campo, previsto giovedì, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 Atp. L’unico precedente risale a Wimbledon 2023, con vittoria netta dell’azzurro in tre set.