Jannik Sinner spiazza Parigi: "Vi invio una foto a lavoro finito"

Jannik Sinner parte forte anche a Parigi. Il numero uno del mondo supera senza problemi il francese Clement Tabur al debutto del Roland Garros e stacca il pass per il secondo turno con un netto 6-1 6-3 6-4 in poco più di due ore di gioco. Un esordio solido, autoritario, che conferma il momento straordinario dell’altoatesino, ancora imbattuto in stagione dopo la finale persa un anno fa contro Carlos Alcaraz.

Sul Philippe Chatrier il match non è praticamente mai stato in discussione. Sinner ha preso subito il controllo degli scambi, concedendo pochissimo alla wild card francese e gestendo senza particolari problemi anche il tentativo di reazione di Tabur nel terzo set. Al termine della partita, poi, spazio anche a un momento più leggero con il pubblico parigino. “Io e mio fratello abbiamo iniziato a costruire una Tour Eiffel di Lego — ha scherzato — non ci siamo ancora riusciti. A una certa diventa un po’ noioso ma non manca tanto. Quando finisce il torneo, appena torno a casa vi mando una foto del lavoro finito!”.