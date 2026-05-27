Sinner gioca nel momento più caldo: voci inquietanti da Parigi, cosa accadrà

Jannik Sinner ha debuttato al Roland Garros nella night session di martedì contro Tabur, nonostante preferisca giocare di giorno sulla terra rossa, dove il campo è più veloce e con meno umidità. Giovedì tornerà in campo per il secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, questa volta nella sessione diurna più calda: primo match sul Philippe Chatrier a mezzogiorno.L’allarme caldo è il tema dominante a Parigi.

Sono previste temperature fino a 34 gradi (con possibili temporali pomeridiani), la giornata più calda della settimana insieme a venerdì. Il caldo rappresenta per Sinner un avversario insidioso, come dimostrato anche a Roma contro Medvedev nella sessione serale.Un precedente preoccupante risale agli Australian Open, quando l’azzurro fu colpito da crampi in condizioni di caldo estremo. In quell’occasione si arrivò all’attivazione dell’Extreme Heat Protocol, con chiusura del tetto, e Sinner riuscì comunque a rimontare vincendo in quattro set.Per il 2026 l’Atp ha introdotto nuove norme più tutelanti (cooling break oltre i 30 gradi e possibilità di sospensione sopra i 32), ma il Roland Garros, come tutti gli Slam, segue le regole ITF. Gli organizzatori mantengono quindi ampia discrezionalità: possono concedere pause, sospendere le partite o chiudere i tetti del Chatrier e del Lenglen, trasformandoli in impianti indoor in circa 15 minuti.Anche Flavio Cobolli dovrà affrontare il caldo, scendendo in campo alle 11 contro Wu. Per Sinner sarà una prova importante contro le condizioni atmosferiche prima ancora che contro l’avversario.