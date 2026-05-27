Morte a Venezia: Italo Bocchino le suona ai sondaggisti

Ma che è successo a Venezia? Semplice, secondo Lilli Gruber: «Le opposizioni non ne azzeccano una, anche in questo frangente non ne hanno azzeccata una. Perché? Che cosa sbagliano in particolare Giuseppe Conte ed Elly Schlein? Perché dovevano capitalizzare la vittoria del no al referendum costituzionale...».

A Otto e mezzo, su La7, si parla di risultati freschi freschi delle elezioni amministrative. La storia è nota, perché si ripete quasi a ogni tornata: il centrosinistra era convinto di dare una spallata al governo ma è finita rovinosamente al tappeto. «Una lezione il centrosinistra la deve prendere da questo voto - sottolinea Lina Palmerini, del Sole 24 Ore -. Innanzitutto da Venezia, perché a Venezia la sconfitta è bruciante. Perché lì, sondaggi o non sondaggi, c’era l’idea di una riconquista della città sullìonda poi di tutti gli inciampi della destra». «Il centrodestra vince perché Meloni non ci ha messo la faccia?», domanda quindi Gruber a Italo Bocchino. «Questa tesi mi sembra paradossale. Il centrodestra ha vinto perché è in buona salute.

Nessun test amministrativo è un test per il governo, ma lo rendono tale i politici spiega il direttore editoriale del Secolo d’Italia -. Era stata l’opposizione a farlo, convinta di vincere. Tutti i governi temono le elezioni intermedie, Meloni le ha vinte tutte tranne il referendum. Che non lo hanno vinto le opposizioni, ma Gratteri e Travaglio, che non andranno a votare Schlein alle politiche». Travaglio, in collegamento, sorride. «Queste elezioni - prosegue - riportano all’esame di realtà il campo largo senza leader, senza programmi, senza idee. Il loro obiettivo è un pasticcio, un pareggio.