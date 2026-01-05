Il gioco delle coppie da Plutarco ai nostri giorni

Nel I secolo dopo Cristo, lo storico greco Plutarco scrisse le Vite parallele, una raccolta di biografie accoppiate: un greco e un romano messi a confronto per mostrare virtù e vizi attraverso i secoli. Alessandro Magno accanto a Giulio Cesare, Teseo accanto a Romolo, Pericle accanto a Fabio Massimo. Plutarco cercava analogie profonde: ambizione, coraggio, tradimento, caduta. Egli pensava che la storia si ripete, con variazioni, però sempre ancorata alla immutabile natura umana. Gli uomini cambiano abiti, lingue, armi, ma restano fedeli a certe figure. Questa piccola rubrica settimanale che inizia oggi osa ispirarsi alle Vite Parallele ma le porta nel presente. Confronteremo figure contemporanee o del Novecento con personaggi del passato – antico, medievale, moderno – senza ovviamente l’ambizione di emulare Plutarco ma nella speranza di far emergere qualche briciola di verità su quei personaggi. Siamo inevitabilmente Moderni, ma sappiamo di essere nani sulle spalle di giganti. O di pile infinite di nanetti.

Alcune delle prossime puntate saranno parallelismi veri e propri, altre invece risulteranno essere contrapposizioni. E non sempre rispetteremo il modello antico-moderno bensì proveremo alcuni abbinamenti fra uomini e donne vissuti più o meno nello stesso periodo di tempo.

*** Ecco un primo elenco dei personaggi, in ordine alfabetico. Annibale, Augusto, Bergoglio, Cesare Borgia, Chiang Kai-shek, Winston Churchill, Cassius Clay, Kurt Cobain, Stefano di Cloyes, Diana Spencer, Recep Tayyip Erdogan, Muammar Gheddafi, Mikhail Gorbaciov, Adolf Hitler, Ho Chi Minh, Ivan IV il Terribile, Vladimir Jabotinsky, Michael Jackson, Juan Carlos di Borbone, Panos Karnezis, Zheng Chenggong (Koxinga), Lee Kuan Yew, Martin Lutero, Emmanuel Macron, Maometto, Carl Gustaf Emil Mannerheim, Mao Zedong, Giuseppe Mazzini, Golda Meir, Javier Milei, Benito Mussolini, Benjamin Netanyahu, Eva Perón, Józef Pilsudski, Vladimir Putin, Richelieu, Sansone, Savonarola, Scanderbeg, Gerhard Schröder, Senofonte, Yahya Sinwar, Stalin, Klaus Störtebeker, Torquato Tasso, Greta Thunberg, Lech Walesa, Karol Wojtyla, Volodymyr Zelensky, Ulrico Zwingli. Non anticipiamo invece gli accoppiamenti. Metteremo inoltre a disposizione un indirizzo email per ricevere i vostri commenti, le considerazioni o, se il gioco vi diverte, le Vite parallele (o contrapposte) scritte da voi. Pillole biografiche di personaggi nuovi o degli stessi che compaiono nella lista. Buon divertimento.