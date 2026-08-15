Niente carne né climatizzatore Ferragosto horror a sinistra

«Ti senti abbastanza rappresentata/o/* da questo spiedino di tofu?». Elly, grembiule arcobaleno, forchettone Lgbt e al solito elegantissimi occhiali da sole tra i capelli, gira per i tavoli al passo di “Sesso e Samba” e si assicura che le pietanze siano inclusive e politicamente corrette. Con lei, a colpi di maracas, l’ex ministro Speranza il quale però sta a distanza di Covid dai commensali sebbene lui – l’ha scritto nel suo libro – il Covid l’abbia sconfitto prima ancora che il Covid lo sapesse. Al tazebao, in ingresso, è affisso l’elenco dei cibi banditi tra cui salsicce, salamelle e uccelletti, anche per non perdere il voto degli animalisti. Sandro Ruotolo, accorso alla festa con sette ore d’anticipo – come Fantozzi in stazione quando doveva accompagnare il Megadirettore al Casinò di Monte Carlo – lo scudiero della segretaria, dicevamo, si lecca comunque i baffoni, canuti e foltamente antifascisti: «È una bella segretaria, una santa, un’apostola!». “Benvenuti sulla Schleinosfera”, recita un festone appeso tra due alberi appena consegnati dal Medellín dopo che Elly, in conferenza stampa a Roma, ha detto che il caldo si combatte con più verde (noi pensavamo con più rosso) come ha fatto in Colombia il sindaco Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga detto “Fico”, il quale però oltre a non essere parente di Roberto è pure di centrodestra. C’è un cartello, piantato vicino a un teatro – sembra quello delle “pause teatrali” – che vieta di dire «Buon ferragosto» perché l’augurio non è binario.

Tra i parlamentari dem, la Boldrini non c’entra, c’è chi ha la soluzione: «Diciamo Ferragosta!». Elly, approfittando della ricorrenza, ha provato a riunire il campo largo, con scarse fortune. Mezzo Pd, oltre ad aver disertato perché piuttosto della Schlein ormai voterebbe Brunetta, non s’è presentato per l’aut aut di Bonelli sull’uso del grill. Il portavoce dei Verdi – riferiscono fonti squalificate – inoltre avrebbe imposto il divieto d’aria condizionata in tutte le sale interne dove verso le 18, terminati i tuffi nella piscina senz’acqua (altro diktat di Bonelli), la Schlein ha diffuso consecutivamente dodici film antifascisti, tutti in bianconero e con sottotitoli in tedesco come la Corazzata Potëmkin. Fratoianni, della Bonelli&Fratoianni, s’è inventato una scusa per non venire: la moglie Piccolotti era ancora assonnata dopo quella volta che s’è dovuta svegliare alle 6 per arrivare in parlamento preparata alle 8, e va detto che è arrivata puntualissima. TENSIONE «Su le mani!»: Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, sfrutta la rimpatriata per coordinare il prossimo flashmob contro le destre. Succede un casino: qualcuno che ci ha dato un po’ troppo dentro col Lambrusco simula involontariamente un saluto romano. Ha alzato il gomito ma solo un solo braccio. Elly, che stava ballando “Maracaibo” sul carro della delegazione del Gay Pride, viene avvertita ed è costretta a scendere di corsa. Passa un’ora ma la soluzione arriva: «Giorgia Meloni riferisca in parlamento».

Via di nuovo alle danze! Per scongiurare l’approdo di camicie nere Landini ha portato con sé una dozzina di vigilantes per i quali ha sottoscritto il contratto da cinque euro all’ora. A metà pomeriggio fa capolino Magi inteso come Riccardo, il capo (forse ancora per poco) di +Europa, partito escluso dall’Europa per mancanza di voti. È per la cannabis libera ma c’è chi non gradisce, dunque deve accontentarsi delle canzoni di Bob Marley. A Magi va meglio con la carne perché l’unica bistecca che viene servita, tenuta apposta per lui, è sintetica e sa di plastica, ovviamente riciclata. Conte non si vede e non arriverà mai. Lui è come Jep Gambardella: non partecipa alla festa del campo largo, vuole avere il potere di farlo fallire. Giuseppe ha vietato ai suoi anche solo di avvicinarsi al pianeta di Elly, dove in serata si parla appassionatamente delle imprese delle azzurre impegnate agli Europei di atletica. L’entusiasmo non è per le medaglie ma per le nuove inquadrature anti-sessiste decise dai cervelloni che gestiscono le immagini. Fa caldo (servono più alberi dalla Colombia) e un paio di deputati, con sguardo furtivo, estraggono dallo zaino una bottiglietta da cui strappano il tappo eco(in)sostenibile che durante la bevuta gli ha segato il naso. Gli stessi poco dopo imbastiscono una tombolata che però viene subito interrotta perché esce il 77, «le gambe delle donne!». Attenzione: c’è appena stata un’aggressione fascista! No, scusate, era un altro sindacalista che ha provato a guadagnare la ribalta. La nostra fonte, imbucatasi nella Schleinosfera, è stata beccata con un tasso alcolemico fuori norma. Buon Ferragosto!