Quando la bellezza diventerà un crimine

In un’epoca in cui le richieste di maggiore uguaglianza e giustizia diventano sempre più forti, con il suo romanzo 2075 - Quando la bellezza divenne un crimine (trad. di F. Piso, 18,00) il tedesco Rainer Zitelmann osa un esperimento letterario che non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere. Si tratta di una distopia che descrive in maniera angosciante le potenziali deformazioni di una società che porta l’ideale di uguaglianza all’assurdo, sacrificando la libertà individuale. Zitelmann, noto per le sue analisi acute di fenomeni economici e sociali, con questo suo primo romanzo esplora nuovi territori e dimostra di essere non solo un abile autore di saggistica, ma anche un narratore dotato.

NIENTE DISUGUAGLIANZE

La storia trasporta il lettore nel futuro, in un mondo in cui l’umanità sembra aver superato i grandi problemi del passato: fame, cambiamento climatico e guerre. Insediamenti sulla Luna e su Marte testimoniano il progresso tecnologico e un futuro apparentemente armonioso. Ma dietro l’apparenza ribolle un movimento radicale: il Movimento per la Giustizia Ottica, il cui obiettivo è eliminare l’ineguaglianza della bellezza. Quello che all’inizio sembra un assunto assurdo si sviluppa nel corso della narrazione in uno scenario spaventosamente plausibile che rivela senza filtri i pericoli di un’ideologia dell’uguaglianza portata all’eccesso. Zitelmann illumina magistralmente le dinamiche psicologiche e sociali che potrebbero portare a uno sviluppo del genere. Mostra come l’invidia e il rancore, insieme a un senso della giustizia eccessivo, possano trascinare una società nel baratro. La bellezza, un tempo considerata un dono della natura o il risultato di sforzi individuali, diventa uno stigma, un crimine. Le persone attraenti vengono discriminate, emarginate e la loro libertà è gravemente limitata. Il romanzo non è quindi solo una narrazione di finzione, ma un avvertimento sui pericoli di un egalitarismo frainteso, che nega la diversità e la individualità dell’essere umano. La distopia di Zitelmann è un avvertimento a mettere in discussione criticamente questi sviluppi. Mostra che la ricerca di un mondo apparentemente migliore, se accompagnata da cieco ideologismo e mancanza di rispetto per la libertà individuale, può portare a una società in cui l’uomo non è più considerato come individuo autonomo, ma come oggetto di obiettivi collettivi. Il romanzo ci invita a restare vigili e a negoziare sempre di nuovo l’equilibrio tra il bene comune e la libertà individuale, anziché rinunciarvi a favore di una visione utopica ma in definitiva totalitaria. Ma 2075 è più di un semplice avvertimento. È anche un omaggio alla bellezza, alla libertà e alla natura umana in tutte le sue sfaccettature. Zitelmann difende il diritto all’individualità e alla ricerca dell’eccellenza, anche se questo può portare a disuguaglianze. Ci ricorda che la vera giustizia non sta nel livellare tutte le differenze, ma nel riconoscere e apprezzare l’unicità di ciascuno. Il romanzo è un appello per una società aperta, dove talento, impegno e anche i doni naturali non vengano puniti, ma valorizzati. Oltre alla sua dimensione di critica sociale, 2075 convince anche per la sua qualità letteraria. Rainer Zitelmann dimostra che non è solo un maestro dei fatti e delle analisi, ma anche un narratore dotato. I personaggi sono sfaccettati e credibili, le loro motivazioni comprensibili. In particolare, la protagonista Alexa, una giovane donna che soffre sotto il diktat della Giustizia Ottica, incarna in modo incisivo la lotta dell’individuo contro un’ideologia travolgente. A Zitelmann riesce di catturare il lettore fin dalla prima pagina e creare un’atmosfera inquietante, che rende tangibili i potenziali orrori di un simile futuro. L’arco di tensione viene costruito in modo coerente e mantiene l’attenzione fino alla fine.

NON BIANCO E NERO

In questo, Zitelmann evita una rappresentazione semplicistica in bianco e nero. Mostra la complessità dei motivi dietro il Movimento per la Giustizia Ottica e permette al lettore di comprendere gli argomenti della controparte, anche se alla fine li smaschera come pericolosi. Un plauso particolare merita il coraggio di Zitelmann di affrontare un tema così scomodo e provocatorio. In un periodo in cui molti autori tendono ad assecondare lo spirito del tempo dominante, Zitelmann osa prendere una posizione contraria e offrire una prospettiva critica sugli eccessi dell’egualitarismo. Il messaggio centrale di 2075 è un appassionato invito a difendere la libertà individuale contro le ingerenze di un’ideologia invasiva. Zitelmann mostra come la ricerca della completa uguaglianza, se non limitata dal rispetto della libertà e della individualità, possa sfociare in tirannia. La società descritta nel romanzo è un esempio angosciante di come buone intenzioni possano trasformarsi nel loro contrario se perseguite con zelo dogmatico e mancanza di pragmatismo. Il romanzo è quindi un’opera importante per chiunque si preoccupi dello stato della società liberale e guardi con senso critico alla crescente tendenza a trattare e controllare l’individuo.