Leao, il prezzo si abbassa. Lucumí atteso a Torino

Le ultime due settimane di mercato potrebbero stravolgere la rosa del Milan. O almeno questa è l’intenzione della dirigenza rossonera, per volere del tecnico Amorim. La questione più spinosa riguarda Rafael Leao. La novità è che il Milan ha abbassato la richiesta per il 27enne portoghese, passando da una valutazione di 60 milioni di euro a circa 40. Cifra che può favorire un trasferimento al Galatasaray, club che nei giorni scorsi aveva manifestato l’intenzione di mettere sul piatto 30 milioni, tra prestito e riscatto. Il nodo principale è sulla formula, dato che il Milan non intende cedere Leao in prestito. Lato giocatore, invece, la situazione è più agevole.

Se fino a qualche settimana fa il portoghese apriva solamente a un trasferimento in Premier League o in Liga, la mancanza di offerte lo ha convinto a prendere in considerazione il club turco. Oltre a Leao, deve partire Christopher Nkunku. Il francese è escluso anche dagli allenamenti e deve trovarsi una squadra al più presto. A gennaio ci aveva pensato la Roma: potrebbe aprirsi una strada per uno scambio, con Nkunku in giallorosso e Matias Soulé in rossonero. Sulla lista dei tagliati c’è anche Fikayo Tomori: il giocatore cercherà una sistemazione in Premier. Fanno parte degli esuberi anche Youssouf Fofana, David Odogu e Santiago Gimenez (cercato dal Porto). Insomma, tantissimi giocatori in uscita e, inevitabilmente, tanti che devono entrare. Nella lista dei desideri del Milan c’è Ethan Nwaneri, non intoccabile all’Arsenal.

I rossoneri ci avevano provato con un prestito con diritto di riscatto e faranno un nuovo tentativo. L’Inter accoglie Djed Spence, arrivato dal Tottenham per 30 milioni, e cede Davide Frattesi alla Lazio. Ieri mattina la Lega Serie A aveva bloccato l’affare, ma il semaforo verde è arrivato dopo la nuova formula: prestito a 5 milioni, diritto di riscatto a 10 milioni e il 50% della futura rivendita (ora si può accelerare per Curtis Jones). La Juve, invece, chiude per l’acquisto di Jhon Lucumí: al Bologna andranno 20 milioni (domani le visite). Il Como aggiunge Liam Delap, 23enne attaccante del Chelsea, alla lista degli obiettivi per l’attacco (resiste anche il nome di Moise Kean). Infine, Ciro Immobile si è ufficialmente ritirato dopo l’ultima esperienza al Paris FC: lascia il calcio con 350 gol in 656 presenze.