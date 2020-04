Inps, è caos pensioni. La denuncia della Lega: "Pazzesco, sbaglia a versare la pensione e chiede i soldi indietro"

10 aprile 2020 a

L'Inps ancora nella bufera. Dopo il sito in tilt, la diffusione dei dati personali degli utenti e il caos dovuto al cambiamento del bonus "600 euro" destinato ai professionisti, ecco che l'Istituto nazionale della previdenza sociale incappa in un altro scivolone. Questa volta a denunciare quanto accaduto ci pensa addirittura la Lega che, sulla sua pagina Facebook, scrive: "Pazzesco, in tempo di virus e grandi difficoltà per gli italiani, l'Inps sbaglia a versare la pensione e chiede i soldi indietro". È successo a Lecco. Proprio qui il Carroccio fa appello ai cittadini: "A qualcuno di voi o dei vostri conoscenti è successa la stessa cosa? Commentate con la vostra esperienza in modo da poter raccogliere segnalazioni".

Immediato lo sfogo di un utente che, sotto al post, riporta la sua esperienza: "È verissimo anche a mia moglie è successo, è scandaloso. Pensate mia moglie con 20 anni di contributi è andata in pensione, dopo circa 4-5 mesi arriva la pensione di 504 euro al mese. Salti di gioia a non finire, ma dopo 23 mesi una lettera Inps ci informa di restituire 4700 euro perché l'integrazione al minimo non gli aspettava ora prende 236 euro di pensione ripeto con 20 anni di contributi ora stiamo restituendo più di 140 euro al mese per 4 anni. Quando abbiamo fatto domanda abbiamo consegnato la denuncia del reddito che bastavano trenta secondi per vedere se gli aspettava l'integrazione al minimo, be' si sono accorti dopo 23 mesi". Nulla di nuovo, dunque.

