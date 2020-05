Confsal al confronto con Conte, Catalfo e Gualtieri: la sfida, conciliare ripresa economica e sicurezza

08 maggio 2020 a

Nel corso di un lungo e approfondito confronto, il Segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, ha discusso con il Premier Conte e con i Ministri Gualtieri e Catalfo le misure necessarie ad affrontare la grande sfida di conciliare la ripresa e la crescita economica con la sicurezza e la salute dei lavoratori! Nel prendere atto delle misure illustrate dal Governo, Margiotta ha posto sul tavolo un insieme di proposte riguardanti questioni fondamentali, tra cui:

- nuovo Protocollo di sicurezza anti-contagio, tenendo conto delle specificità di Sanità, Scuola, Funzioni Centrali e Funzioni Locali;

- obbligo di protocolli anche nei comparti dove operano i lavoratori in

divisa (Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico);

- adozione nelle aziende private del Protocollo anti-contagio targato Confsal, unitamente al Progetto attuativo “Covid-Impresa Protetta”;

- regolamentazione e potenziamento dei trasporti pubblici;

- sostegno al reddito, soprattutto delle fasce sociali più bisognose;

- garanzia della cassa integrazione a tutti i lavoratori aventi diritto;



- interventi strutturali per la riduzione del costo del lavoro nei settori economici più deboli, a partire dalle piccole e medie aziende;

- misure per incentivare l’emersione dal lavoro in nero ed estendere le tutele ai lavoratori che oggi sono costretti a lavorare come irregolari.

Al termine dell’incontro, il Premier Conte ha espresso l’apprezzamento del Governo per le proposte illustrate dal segretario Margiotta e l’impegno a dare continuità al confronto istituzionale con la Confsal.

