Matteo Salvini come il coronavirus: la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio

03 giugno 2020 a

a

a

Altro giro, altra porcheria firmata da Marco Travaglio. Si tratta della prima pagina del Fatto Quotidiano in edicola oggi, mercoledì 3 maggio, prima tutta dedicata alla manifestazione in occasione della Festa della Repubblica organizzata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Già, in piazza si è riversata molta più gente del previsto: il distanziamento sociale è saltato. Ovviamente, Travaglio non cerca di analizzare quanto successo. Semplicemente, come sempre, indulge all'insulto. Il titolone infatti recita: "Destravirus". Insomma, la destra come il coronavirus. L'occhiello: "2 giugno fuorilegge. L'assembramento di Salvini & C". Già, perché alla fin della fiera il bersaglio grosso è sempre lui, il leader della Lega. Non è infatti un caso che sia l'unico dei leader presenti in piazza ad essere mostrato in prima pagine. Metodo-Travaglio.

"Il caso Palamara? Perché Salvini deve solo ringraziare Bonafede": l'ultimo vergognoso delirio di Marco Travaglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.