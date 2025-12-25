Giorgia Meloni e il video dei Carabinieri: "Anche oggi al lavoro per la nostra sicurezza"

Giorgia Meloni vuole ringraziare i Carabinieri. Nella serata di Natale, il presidente del Consiglio condivide sui suoi canali social un video dell'Arma. Da qui i ringraziamenti: "Questo bel video dell'Arma dei Carabinieri ci ricorda che, anche durante le festività, ci sono donne e uomini che continuano a lavorare per garantire la sicurezza di tutti noi".

Come ricorda la leader di Fratelli d'Italia, "è lo stesso spirito di servizio che anima tutte le Forze dell'Ordine, insieme al personale sanitario, ai soccorritori e a quanti, anche in questi giorni, assicurano servizi essenziali alla collettività". Il video di auguri è stato girato dall'Arma nella notte di Natale. "Anche stasera, nonostante il periodo festivo - dice un agente in servizio salutando, in un passaggio del video, i colleghi che pattugliano - siamo qui a presidiare e a fare in modo che le comunità che ci vengono affidate siano sempre più sicure".

"A tutti loro - prosegue la premier nel post - va il ringraziamento sincero dell'Italia. Il vostro impegno silenzioso è un esempio di dedizione e senso del dovere che non diamo per scontato. Grazie", conclude il post.