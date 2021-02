Consigli per gli acquisti... a distanza: gusto e tradizioni in un clic

11 febbraio 2021 a

Gusto e tradizioni in un click

Anche un prodotto food tipico di un territorio puo’diventare di tendenza, trasformandosi in eccellenza food virale per tutto il mondo.

E’questo il caso delleghiottonerie per il palato prodotte da una ditta dalla storia centenaria molto conosciuta sia in Italia che all’Estero: Fa.Lu.Cioli.

Cioli, infatti, è un nome di una grande famiglia di imprenditori e produttori che ha fatto la storia della tradizione gastronomica laziale e non solo. Nel 1917 il giovane Ovidio Cioli ebbe l’intuizione di lavorare la carne di maiale e insaporirla con spezie naturali quali sale, pepe, rosmarino e aglio e poi rilegarla per permetterne una cottura più uniforme ad alte temperature. Così è nata la vera porchetta di Ariccia che da quattro generazioni la famiglia Cioli produce nella propria azienda tanto da essere leader nella produzione a livello nazione e internazionale.Ma come soddisfare quell’irrefrenabile desiderio di un panino ripieno di fragrante porchetta o di quel salume dal gusto un po’ piccante che ricorda allegre riunioni con amici? L’idea di un nuovo e più snello metodo di acquisto a distanza nasce dall’incontro tra la ditta Cioli e Dominanza Digitale, con il confronto di idee e strategie di marketing e management aziendale pensate da Francesco Cozzetto e l’imprenditore Andrea Cioli, dottore in economia aziendale socio FaluCioli.

Cioli, leader della porchetta e dei salumi di ogni tipo, come lonza, salami artigianali, deliziosi prosciutti tipici del territorio Laziale, dai Castelli Romani è arrivata, quindi, in tutto il mondo per un viaggio nella tradizione italiana che ha messo d’accordo tutti, vip e normal people.Dalla distribuzione tradizionale grazie alla tecnologia e in piena pandemia ci si è spostati ovunque grazie al digital, trasformandosi in una tradizione del gusto 2.0, diventata un vero must nel “mondo post covid”.Nel 2021, quindi, anche la più classica porchetta diventa digital, facendo riconvertire le aziende storiche e di famiglia del nostro Paese al mondo digital, utilizzando metodi all’avanguardia, per un prodotto appartenente al passato che si modernizza e si acquista con un click, fruibile anche da parte di un pubblico più giovane, evitando le file, le attese davanti alle casse, oppure nei supermercati, acquistandosu piattaforma online, convertendo in smart da casa, il modo di fare la spesa.

La semplificazione all’acquisto si è concretizzata rapidamente anche per via delle numerose problematiche legate alla sicurezza, che hanno reso necessaria l’individuazione di nuove tecniche di coinvolgimento del cliente attraverso un vero e proprio studio sociologico per così dire alternativo del pubblico dei social network in base agli interessi, all’età, alla demografia. Da qui, una serie di campagne di coinvolgimento che possano stimolare il pubblico in attività sui social che possano creare un eco-sistema digitale.

“L’idea di una vita più semplice per un popolo costretto in casa per via del covid19” – afferma Francesco Cozzetto, responsabile dell’area management di Dominanza Digitale, società di esperti in digital marketing – “è stato subito il sogno di tutti. Le lunghe ore in fila indossando la mascherina di protezione con la preoccupazione, comunque, di poter correre rischi per la propria salute, sono state un importante spinta a ragionare su modalità diverse e più pratiche di fare la spesa alimentare. Il sogno si poter acquistare con un click tutto ciò che poteva alleggerire lo stato d’animo negativo ed opprimente legato a quella inspiegabile clausura, poteva diventare realtà con una struttura adeguata e semplice da usare. Siamo partiti da zero; dallo studio iniziale del brand in maniera approfondita per arrivare alla creazione di strategie basate sull’emozione e story telling delle tradizioni del cliente. Il nostro cruccio era uno solo: regalare l’emozione di poter gustare una saporita porchetta a livello digitale. Con l’aiuto del nostro Team creative, composto da fotografi e videmaker di esperienza, abbiamo costruito un’ampia e variegata gallery di materiali per creare campagne di coinvolgimento che potessero stimolare il pubblico a partecipare a quiz, giochi divertenti su piattaforme online. Si è, così, costituita una consistente fan base di estimatori, ma anche di neofiti curiosi che hanno contribuito con le loro storie di sorprendente veridicità, talvolta anche legate a ricordi d’infanzia e di famiglia. Un lessico famigliare incredibilmente coinvolgente che ha stimolato una serie di dibattiti non solo legati ai prodotti della tradizione”.

Le strategie di oggi, nate spesso per necessità logistiche, stanno cambiando le abitudini del consumatore. Diviene più facile avere quello che si desidera con un clic, che in presenza presso. Non bisogna farsi ingannare dell’età. Molti credono che sia un pubblico di giovanissimi quello che si orienta più facilmente e con attività concrete sui social network. Senza tralasciare le “menti più giovani”, i dati forniscono un identikit preciso, quello appartenente alla fascia di pubblico che va dai 36 anni ai 55.

“Anche chi era abituato all’acquisto in presenza” – rileva il CEO di Dominanza Digitale, Mattia Cozzetto – “è stato coinvolto dalle campagne promozionali create appositamente per i canali social. Abbiamo, così, lanciato una serie di campagne a performance su FB e Instagram grazie al nostro gruppo di esperti dell’area Dominanza ADV. La crescita del fatturato per la ditta è tangibile: ad oggi si sono vendute migliaia box di prodotti create ad hoc in tutta Italia, acquistate direttamente online dal sito falucioli.com. Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla collaborazione del partner che ha aiutato a creare l’eco-sistema digitale. Possiamo definire questo processo circolare un reciproco stimolo a creare”.

