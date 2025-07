Truffa dello Spid, allarme in tutta Italia: stipendi e pensioni a rischio

Cresce l’allerta per una nuova ondata di truffe digitali che prende di mira l’identità elettronica Spid, uno strumento fondamentale per accedere ai servizi pubblici online. A dare l’allarme è l’Agenzia per l’Italia Digitale, responsabile del sistema Spid, che mette in guardia contro email fraudolente costruite ad arte per carpire dati sensibili e, di conseguenza, rubare soldi pubblici come pensioni o stipendi. Già, nel mirino, come sempre, ci sono i risparmi degli utenti.

Gli hacker hanno messo in circolazione messaggi di posta elettronica che sembrano ufficiali, utilizzando il nome e il logo dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il trucco è semplice ma efficace: il soggetto dell’email contiene avvisi minacciosi, quali "sospensione imminente Spid: azione obbligatoria", che spingono l’utente a correre ai ripari per "aggiornare la documentazione relativa al proprio account”.

Il collegamento inserito nella mail conduce a un sito web contraffatto, ospitato sul dominio it-spid.com, creato di recente e privo di qualsiasi legame con l’infrastruttura ufficiale Spid. La grafica del portale inganna facilmente anche gli utenti più esperti, replicando fedelmente l’aspetto dei siti istituzionali.