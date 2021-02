Repubblica subito contro Matteo Salvini: "La Lega è già un problema". Con Draghi, vietato criticare?

16 febbraio 2021 a

I compagni di Repubblica hanno già individuato il problema: la Lega. Già, Matteo Salvini è un estraneo, almeno secondo loro. Ma che ci fa al governo? Ma come si permette? E soprattutto - ci facciamo interpreti del pensiero del quotidiano diretto da Maurizio Molinari - come si permettono i leghisti di eccepire al verbo di Super Mario? Tutto nasce per le rimostranze del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha "osato" dire che no, così non va, non si può mica costringere a chiudere gli impianti sciistici a poche ore dalla riapertura. E soprattutto farlo per l'ennesima volta.

Le polemiche di Garavaglia erano ovviamente rivolte a quanto accaduto domenica sera, a ridosso della riapertura degli impianti, poi "evitata". Polemiche logiche, giuste. Anzi, sacrosante. Il leghista ha poi aggiunto che i ristori devono arrivare, subito, mica come col governo di Giuseppe Conte, le cui promesse sono sempre rimaste tali. E, ovviamente, Garavaglia ha additato i responsabili della decisione sullo sci presa in extremis, il Cts e Roberto Speranza, il ministro della Salute riconfermato e che si basa sulle dritte di "mister lockdown", Walter Ricciardi.

Bene, ed è in questo contesto che, come vi dicevamo in premessa, i compagni di Repubblica hanno già individuato il problema. A cui dedicano il titolo di prima pagina dell'edizione del quotidiano di oggi, martedì 16 febbraio: "La Lega è già un problema", scrive solenne il quotidiano di Molinari. Dunque, nel catenaccio si spiega la vicenda, Garavaglia e lo sci. Insomma, "un problema". Un titolo molto meno forte di tanti altri che negli anni abbiamo visto su Repubblica, ma forse ancor più vergognoso, ingiustificabile, degli altri. Già, Salvini è "già un problema". E questo perché la Lega dice la sua. Vietato, secondo lor signori. Per Repubblica, s'intende, Lega e Salvini dovrebbero entrare al governo e tacere. Sempre e comunque. Anche davanti alle follie di Speranza. Ma sono seri?

