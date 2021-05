Confsal lancia "Sinergy": il progetto finanziato dalla Ue per aiutare i lavoratori distaccati

17 maggio 2021 a

Sempre più lavoratori europei si muovono per i diversi Paesi dell’UE e lo fanno come lavoratori migranti o in qualità di lavoratori distaccati dalle proprie imprese a tempo determinato. Questi ultimi sono protetti dalla direttiva (UE) 2018/957 entrata in vigore il 30 luglio 2020 che introduce le importanti novità, tra le quali si distinguono: la remunerazione, formata da tutti gli elementi retributivi obbligatori nel Paese di accoglienza e la durata di distacco, con un periodo massimo di 12 mesi (estensibili a 18) in cui le imprese devono garantire tutte le condizioni di lavoro applicabili nel Paese di accoglienza.

Nonostante tale regolamentazione normativa, i diritti dei lavoratori distaccati non sono sempre rispettati dai loro datori di lavoro; e il lavoratore, o il datore di lavoro, non sanno sempre dove possono rivolgersi per avere le informazioni necessarie riguardo alle condizioni di lavoro in tali distacchi.

Nel Progetto, finanziato dall’Unione Europea, Synergy. Spreading the best practices in implementation of EU-Law on posted workers, promosso dalla CONFSAL con la partecipazione di alcune organizzazioni sindacali e associazioni datoriali italiane, polacche, spagnole, belghe, della Repubblica Ceca, slovacche, della Macedonia di Nord e norvegesi, si è analizzato l’attuale situazione dei lavoratori distaccai “posted workers” e le conseguenze della nuova direttiva. Inoltre è stato registrato un sito web [ https://senerge-posted-workers.eu/en/main ] con le informazioni relative al distacco trasnazionale con l’ obbiettivo di facilitare la cooperazione transnazionale in questa materia.

Inoltre, è stato istituito un forum di consulenza, [ https://senerge-posted-workers.eu/forum ] destinato a lavoratori, datori di lavoro e amministrazioni, in cui i diversi esperti italiani, della Repubblica Ceca, polacchi, spagnoli e slovacchi risponderanno ai dubbi che possano sorgere ai differenti interlocutori e forniranno le informazioni necessarie riguardo ai termini e alle condizioni di lavoro e del distacco, affrontando l’ ambito di applicazione delle normative EU nei diversi settori professionali.

