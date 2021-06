"Il digitale incartato", la carta è vittima del web? Ecco tutti gli interventi del convegno organizzato da "Libero"

30 giugno 2021 a

a carta è vittima del digitale? O semplicemente si sta trasformando in una boutique rispetto al grande supermercato del web che può permettersi infiniti scaffali dove ordinare in bella mostra tutte le notizie? Di sicuro, comunque, con l'avvento dell'on line il modo di "confezionare" i giornali è cambiato. Come? In meglio o in peggio? E gli smartphone? Che grado di approfondimento si raggiunge leggendole notizie sui telefonini di ultima generazione e quali sono i segreti per attirare i lettori? Ancora, la firma. Ha un senso oggi come ce l'aveva 10 anni fa. O potrebbe anche essere cassata?

Questi alcuni dei temi trattati al convegno sulla transizione dell'informazione organizzato dal quotidiano Libero, dal titolo "Il digitale incartato". Un convegno trasmesso in diretta mercoledì 30 giugno sul nostro sito, Liberoquotidiano.it. Di seguito, tutto gli interventi dei partecipanti.

