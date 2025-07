Jannik Sinner e Seal, impensabile: dove nasce l'amicizia

Parata di star in quel di Wimbledon per ammirare la stella più luminosa del tennis mondiale. Non solo Leonardo Di Caprio, Matthew McConaughey e Nicole Kidman. Sul centrale di Londra c'era anche un ospite speciale: Seal. Il cantante aveva già assistito alle performance di Jannik Sinner agli US Open, stravinti proprio dall'altoatesino. E, nel corso del tempo, tra i due è nata una bella amicizia. Nonostante i quasi 40 anni di differenza.

"È fantastico da guardare per la sua naturale abilità, il suo modo di colpire la palla e il suo approccio al tennis", aveva dichiarato Seal dopo i quarti di finale degli US Open tra Sinner e Medvedev. Un rapporto d'amicizia ribadito anche da Andy Roddick nel corso del suo podcast: "Da lui puoi imparare tanto non solo come tennista, ma anche riguardo la vita. Quando penso a lui penso all'equilibrio che è ciò che cerco di raggiungere di più nella mia vita. Jannik è uno degli individui più equilibrati che ho mai incontrato, non solo nel gioco. Sinner è la dimostrazione che puoi avere tutto nella vita e puoi usarla nel modo più positivo e bello, è un ragazzo che è impossibile non amare".