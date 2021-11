L'avvocato, una professione in evoluzione

01 novembre 2021 a

L’Avvocato: una nobile professione da tempo in affanno e il Covid ne ha amplificato le difficoltà. In pochi riescono emergere, mentre i dati dicono che la richiesta di consulenza legale proveniente dal mercato italiano è assolutamente insufficiente per occupare i (troppo) numerosi avvocati italiani, con il rischio di produrre “disoccupati di lusso” e un livello qualitativo di consulenza inferiore alle aspettative del cliente.

Ne parliamo con gli avvocati di PrimeLex, Alberto Ziliani e Felice Massa, che hanno scelto di affrontare questa situazione unendo, alle competenze legali, una filosofia lavorativa che ha elementi di affinità con l’attività imprenditoriale.

“E’ necessario sottolineare che il nostro sodalizio professionale è nato e si regge sulla condivisione di quei valori morali e professionali che devono essere alla base dell’attività forense. Oggi il mercato richiede competenze sempre più settoriali, preparazione giuridica di alto livello ma anche spirito d’iniziativa e condivisione di progetti. I nostri clienti – continua l’avvocato Felice Massa – vogliono da noi risposte rapide e precise alle loro esigenze, ma anche supporto rispetto alle strategie imprenditoriali e agli obbiettivi che di volta in volta si pongono”.

“L’attività dell’avvocato è profondamente cambiata. Oggi non bisogna più pensare alla figura dell’avvocato come quel professionista chiuso nel proprio studio ad attendere passivamente l’arrivo del cliente. Le esigenze del mercato hanno radicalmente trasformato il ruolo del legale – spiega l’avvocato Alberto Ziliani - che deve, giocoforza, abbinare il ruolo di consulente a quello di “compagno di squadra del cliente”. Oggi l’avvocato è come un sarto che cuce la propria consulenza sulle linee strategiche indicate dall’imprenditore”.

Per garantire un elevato standard di assistenza lo studio legale deve sempre più assicurare al cliente multidisciplinarietà e flessibilità nella gestione della pratica, con un approccio che sia in grado di riconoscere le reali esigenze del proprio assistito.

“Il mio arrivo in PrimeLex – conferma l’avvocato Massa - è stato determinato, oltre che dalla imprescindibile comune caratura morale, anche dalla struttura professionale di PrimeLex, che con i suoi venti professionisti è in grado di coprire le molteplici aree del diritto dimostrando un elevato standard qualitativo. Tutto ciò non è però più sufficiente per emergere in un settore sempre più sfidante e affollato. Infatti il mio approccio alla professione forense si è evoluto negli anni e oggi alle richiamate qualità tecniche, offro ai miei clienti, una rete di connessioni di alto livello. Il network di conoscenze è il fondamento del successo di qualsiasi iniziativa e io sono in grado di proporre, a coloro che si rivolgono a me, anche un ampio ventaglio di connessioni”.

E’ di tutta evidenza che l’evoluzione che sta attraversando il mondo degli avvocati è la risposta ai cambiamenti del mercato. Le necessità dei clienti si sono modificate inseguendo il progresso e il mondo legale si è dovuto adeguare.

“Prendiamo ad esempio la nostra clientela. E’ per lo più composta da importanti imprenditori italiani e di caratura internazionale, tra cui spiccano campioni dello sport, affermati stilisti e importanti player del mondo della sicurezza. Abbiamo creato una struttura in grado di assicurare assistenza a 360 gradi: vogliamo che il cliente riconosca in PrimeLex un partner in grado di aiutarlo anche nella creazione di opportunità e rapporti. Un campione, quando si rivolge a noi – rivela l’avvocato Ziliani – cerca protezione e affidabilità. Allo stesso tempo esige che il suo avvocato sia un valore aggiunto nella propria carriera. Il nostro assistito si affida a noi durante la fase della propria attività sportiva ma anche nella delicata fase post carriera agonistica”.

Fermandosi a osservare i criteri di gestione del mondo dello sport non si può non notare come sia sempre più richiesta un’altissima professionalità dei consulenti coinvolti.

Questo è il punto cruciale. In sintesi, se si vuole rimanere un punto di riferimento nella consulenza legale, è imprescindibile poter offrire alla clientela qualità, competenza, dedizione e, sempre più, condivisione di intenti. Solo così l’avvocato potrà affrontare il futuro garantendosi un ruolo da protagonista.



