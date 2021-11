Confindustria, "rafforzare la presa sul Sole 24 Ore e vendere la sede": indiscreto, ecco i due dossier studiati da Bonomi

01 novembre 2021 a

a

a

Il Giornale d’Italia ha raccolto delle indiscrezioni su Confindustria. Sarebbero due i dossier più importanti che si trovano attualmente sul tavolo di Bonomi: quello relativo al rafforzamento della presa sul gruppo Sole 24 Ore e quello della possibile cessione della sede di viale dell’Astronomia a Roma, con conseguente trasferimento in una sede più di rappresentanza, sempre nel cuore della Capitale.

Ovviamente la notizia più importante è quella che riguarda il Sole 24 Ore: l’obiettivo di Confindustria sarebbe di rafforzare la presa e il controllo sul quotidiano, di cui è già il principale azionista. L’operazione consentirebbe di avere la maggioranza dei voti anche in sede di assemblea straordinaria e di poter decidere in caso di operazioni “strategiche”, come quelle di accordi con nuovi partner.

