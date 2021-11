Ennio Doris morto, "costruita intorno a te". La foto della vergogna, chi è la bestia

24 novembre 2021 a

Le "bestie" social non si fermano nemmeno di fronte alla morte. Anzi, nel caso di Ennio Doris, grande banchiere fondatore di Mediolanum e amico fraterno nonché collaboratore di Silvio Berlusconi da 40 anni, gli "haters" si esaltano. Gira un "meme" su Twitter, una foto che vorrebbe essere satira e strappare un sorriso, ma che visto il contesto suscita solo disgusto. "Costruita intorno a te", recita la didascalia che accompagna l'immagine di una bara. Per chi non lo sapesse, "Costruita intorno a te" era lo slogan di una pubblicità di successo di Mediolanum. Poche parole per riassumere il concetto stesso di finanza in cui credeva Doris: una banca al servizio del cliente e della famiglia, cucita su misura e "personalizzata" fin dalla gestione dei risparmi per andare incontro a ogni esigenza. Una rivoluzione, nel mondo paludatissimo degli istituti di credito degli anni Settanta.





"Il cattivo gusto e la maleducazione non si piega nemmeno davanti alla morte di una persona...", è un commento, più che condivisibile. "Che miserabili che siete..sia chi scrive sia chi ride compiaciuto". Forse, per fare aprire gli occhi a chi ironizza sulla scomparsa di Doris, basterebbe ricordare un suo celebre aneddoto.

A proposito del debutto da "squalo della finanza", ricordava: "Quando avevo iniziato a fare il promotore finanziario, un falegname mi consegnò un assegno di dieci milioni, che negli anni 70 erano una bella somma. Ero felice poiché lavoravo a provvigione. Lui mi disse che mi aveva dato molto di più: mi consegnava i frutti di anni di sacrifici. Mi spiegò poi che non poteva permettersi di ammalarsi perché se non lavorava la sua famiglia non poteva mangiare. Si aspettava da me una rendita che gli permettesse il 'lusso' della malattia pagata. Ho cercato di trasmettere questo senso di responsabilità nella gestione dei risparmi ai miei collaboratori".

