Victoria's Secret, n0n solo angeli sensuali: con Bella Hadid svolta "inclusività"

Dagli angeli sensuali a una nuova filosofia dell’inclusività. Victoria's Secret punta sul cambiamento con Hailey Beiber e Bella Hadid, che oggi fanno il loro ingresso nel gruppo VS Collective dedicato all'empowerment femminile. Le due top model saranno ambasciatrici del marchio e parte integrante della nuova strategia del brand di lingerie americano, a un anno esatto dall’apertura del negozio di 2000 metri quadrati a Milano.

Come anticipa Vera Bortolato, General Manager Percassi Retail, “dopo essere sbarcati in Europa e dunque anche in Spagna e Francia il marchio sta per arrivare anche in Portogallo e pure in Italia sono previste nuove aperture, a partire da Torino”. Oltre al collettivo al femminile, di cui fanno già parte Adut Akech, modella, ex rifugiata e sostenitrice del mental wellnes, l'attrice Priyanka Chopra, Amanda de Cadenet, giornalista, fotografa e fondatrice di GirlGaze, Eileen Gu, campionessa mondiale di sci acrobatico, Megan Rapinoe, attivista e giocatrice di calcio, il brand ha istituito il Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancers, per la lotta al tumore femminile. L’azienda si è impegnata a donare cinque milioni di dollari l’anno alla ricerca.

"La rivoluzione passa anche per le taglie, una moda più inclusiva e rivolta a tutte", spiega Bortolato che conferma la tendenza del completino rosso per Natale. E –svela - che "le italiane amano i capi con la griffe a vista, le francesi i modelli più sexy, mentre le spagnole i più confortevoli". Il perizoma? È sempre di moda.

