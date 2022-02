Bollette alle stelle e guerra in Ucraina, lo specchio del Modello Italia: qui si pensa che il Covid sia una "opportunità"

Iuri Maria Prado 23 febbraio 2022 a

Il rincaro delle forniture, delle materie prime, dell'energia, dei servizi e l'impatto grave con cui esso infierisce sulle economie domestiche e imprenditoriali, hanno un nome: realtà. La realtà che si impone su un Paese in cui lavora una persona su sei. La realtà che si impone su un Paese che va meno bene degli altri quando le cose vanno bene e va peggio degli altri quando le cose vanno male. La realtà che si impone su un Paese che tratta un’epidemia come “un’occasione” per lavorare ancora meno mangiandosi i risparmi, facendo altro debito improduttivo e rimediando col sussidio, con l’impiego fittizio, a quella sostanziale bancarotta. La realtà che si impone su un Paese che si regge sull’economia in nero e sull’evasione, facendo finta che si tratti di disfunzioni da correggere e sanzionare mentre sono l’effetto del sistema sbagliato che le rende inevitabili, coi dipendenti pubblici espropriati a monte del loro guadagno, così non se ne accorgono, e con gli autonomi tanto più massacrati quanto più rispettano la legge.

La bolletta più cara che ora riceviamo, e il lastrico su cui ci mette, ci rinfacciano quella realtà: altro che un conflitto a Est,altrochele cospirazioni dell’ingordigia multinazionale, altro che la colpa sempre altrui e sempre altrove. È la cifra del modello italiano. È il conto del Paese che non fa i conti con i conti che non tornano.

