"Cancellano" l'assegno della pensione: chi rischia il taglio in pochi giorni (e cosa fare subito)

L'Inps avvia la nuova campagna per il Red, il modulo che testimonia la Dichiarazione della situazione reddituale. Si tratta di un documento che serve all'istituto di previdenza sociale per controllare i pensionati che incassano alcune prestazioni collegate al reddito del singolo cittadino o quello familiare. Sostanzialmente con questo documento l'Inps verifica il diritto del pensionato ad avere alcune prestazioni e ne regola anche l'importo. La verifica dell'Inps sui valori reddituali avviene su base annua. L'ultima "ricognizione" si è chiusa il 28 febbraio scorso.

Chi non ha presentato la comunicazione telematica dovrà affrettarsi altrimenti verrà sospeso l'assegno. Il Red va consegnato da parte di chi presenta il 730 o il modello "redditi pf" ma possiede anche altri redditi che non vanno indicati in dichiarazione, da chi presenta il 730 o il modello redditi pf ed è titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo; da chi non ha fatto la dichiarazione dei redditi.

Non va presentato il Red dai pensionati residenti in Italia che abbiano già comunicato al Fisco il proprio reddito tramite modello 730 o redditi Pf. Il Red si presenta presso i Caf, oppure utilizzando l'area riservata sul portale Inps alla voce "Prestazioni e servizi" e cliccando poi su "Dichiarazione reddituale-Red Semplificato".

