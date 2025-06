Pensioni, "italiani in fuga": soldi e bella vita, il nuovo Paradiso

Dove vanno gli italiani in pensione e in cerca di un Fisco gentile? A rivelarlo sono i più recenti dati dell'Inps, secondo cui il primato va alla Spagna, che di fatto ha detronizzato il Portogallo, per anni in testa alla classifica. Nel 2023, il paese di Pedro Sanchez ha attirato 536 pensionati italiani, registrando un incremento rispetto ai 451 dell'anno precedente. Se si considera il quinquennio 2019-2023, il numero sale a circa 2.300 pensionati e supera i 2mila trasferimenti in Portogallo.

Al secondo posto della classifica c'è la Tunisia: nel periodo 2019-2023, mille persone hanno optato per questa destinazione, preferendo in particolare Hammamet, dove oggi c'è una comunità di 4mila pensionati italiani, pari all'8% della popolazione locale. Cosa c'è dietro questo successo tunisino? Un regime fiscale vantaggioso, con l'80% del reddito pensionistico che risulta esente da tassazione. Il sistema piace soprattutto ai dipendenti pubblici in pensione, categoria che rappresenta il 63% degli italiani che si sono trasferiti ad Hammamet e dintorni. Nel 2023 l'Inps ha erogato in Tunisia un totale di 87 milioni di euro, con un assegno medio mensile di 3.564 euro, cifra superiore alla media spagnola di 1.339 euro.