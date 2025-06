Pensioni, maxi assegno con la quattordicesima a luglio: chi avrà 655 euro in più

La quattordicesima mensilità 2025, una gratifica estiva non obbligatoria, sarà erogata a circa 3,3 milioni di pensionati con la rata di luglio, o a dicembre per chi matura i requisiti successivamente. Spetta a chi ha almeno 64 anni entro il 31 dicembre 2025, titolari di pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità contributiva o di reversibilità, gestite dall’Assicurazione generale obbligatoria o da enti previdenziali pubblici. Il reddito complessivo non deve superare due volte il trattamento minimo annuo INPS (circa 11.766,30 €). Non è prevista per pensioni sociali o assegni sociali, anche se in alcuni casi esistono integrazioni specifiche.

L’importo varia in base agli anni di contributi e al reddito. Per redditi fino a 11.766,30 €: 336 € per ex dipendenti con fino a 15 anni di contributi o ex autonomi con fino a 18 anni; 546 € per dipendenti con 15-25 anni o autonomi con 18-28 anni; 655 € per dipendenti con oltre 25 anni o autonomi con oltre 28 anni. Per redditi tra 11.766,30 € e 15.688,40 €, gli importi sono 336 €, 420 € o 504 €. La quattordicesima è pagata a luglio per chi soddisfa i requisiti entro il 31 luglio, o a dicembre per nuovi pensionati o chi li raggiunge dopo. Una clausola di salvaguardia garantisce un pagamento parziale per redditi leggermente superiori. L’importo è accreditato sul cedolino INPS, consultabile online o tramite CAF e patronati.