Come è cambiato il mercato della cessione del quinto negli ultimi venti anni

Il mercato della cessione del quinto, forma particolare di prestito dedicata a dipendenti e pensionati, ha subito numerosi cambiamenti negli ultimi venti anni. Si è passati dal vecchio paradigma di acceso al credito, in cui il cliente cercava l’agenzia di zona o la filiale di banca sotto casa, alla cessione del quinto online , procedura che oggi permette di ottenere un finanziamento comodamente seduti davanti al pc, al tablet o con lo smartphone in mano.

Ma quali sono i principali cambiamenti che hanno caratterizzato il mercato della cessione del quinto negli ultimi venti anni?

Per prima cosa va ricordato che i cambiamenti avvenuti non sono solo stati di ordine tecnologico, ma anche di tipo normativo. Il primo grande cambiamento è avvenuto nel 2005, quando la cessione del quinto è stata estesa anche ai pensionati. Inizialmente solo i dipendenti potevano ottenerla, con il cambio di passo normativo anche i pensionati hanno potuto accedere a questo vantaggioso finanziamento.

Alcuni dei principali cambiamenti sono comunque avvenuti grazie alla diffusione di nuove tecnologie. Se una volta il cliente doveva incontrare di persona il consulente o funzionario di banca che gli proponeva il finanziamento, oggi, anche grazie alla pandemia, ha preso sempre più piede la nuova modalità di accesso al credito a distanza, che permette di stipulare il prestito senza doversi recare in banca o agenzia. Il cliente viene identificato tramite webcam dal consulente e firma tutta la documentazione grazie al codice OTP che riceve via sms.

Quest’anno è stato fatto un ulteriore passo in avanti. Dynamica Retail, azienda leader nel settore della cessione del quinto, ha lanciato sul mercato la sua cessione del quinto full digital. In questo caso il cliente non ha bisogno di interfacciarsi con nessuno per ottenere un finanziamento ma può fare tutto in autonomia. La procedura non solo è più rapida, ma anche più comoda, perché può essere gestita comodamente da casa propria. Il cliente configura il preventivo che desidera e carica tutti i documenti necessari alla valutazione della richiesta direttamente dal proprio account dell’Area Clienti del sito web dynamicaretail.it. La firma avviene in modalità digitale e può essere apposta anche tramite SPID.

Le tecnologie digitali stanno quindi cambiando in maniera irreversibile anche il mercato del credito. In Italia stiamo iniziando solo ora a vedere gli effetti di questa rivoluzione e la gran parte degli operatori di settore ritengono che nei prossimi anni queste nuove modalità di accesso ai servizi finanziari verranno adottate sempre di più dai consumatori.

