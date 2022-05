Benzina, per risparmiare basta il cellulare: il trucco decisivo per le tasche

26 maggio 2022 a

Risparmiare sulla benzina si può, basta usare Google Maps. L'app di navigazione satellitare può infatti aiutare gli italiani alle prese con prezzi del carburante sempre più alti. Come? Con una novità: la segnalazione dei prezzi del carburante in tempo reale. Google Maps offre delle vere e proprie schede dei distributori presenti sul tratto di strada che l'automobilista percorre.

Si tratta di una funzionalità negli Stati Uniti tutt'altro che nuova e ora esiste anche in Italia. Per poter utilizzare i consigli di Google basta accedere all’applicazione e cercare la parola "benzinaio" per veder comparire tutti i punti rossi sulla mappa, che indicano la presenza di stazioni di servizio per il rifornimento di benzina e altre tipologie di carburante più vicine alla nostra posizione. Qui, oltre all'indirizzo, apparirà anche il prezzo.

A permettere a Google di ottenere tutte le informazioni sui costi della benzina è la collaborazione con Waze, già acquisita da quasi 10 anni (nel 2013), che da tempo è in grado di fornire questa funzionalità agli utenti in tempo reale, grazie alle segnalazioni e recensioni lasciate dagli utilizzatori dell’applicazione. Insomma, un nuovo e semplice modo per permettere ai cittadini di risparmiare sul carburante, i cui prezzi sono ormai alle stelle.

