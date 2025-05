Donald Trump in versione Papa fa impazzire la sinistra

Basta una foto della Casa Bianca per scatenare la sinistra. Protagonista Donald Trump. Gli account ufficiali hanno infatti rilanciato un’immagine creata con l'intelligenza artificiale raffigurante il presidente americano nei panni del Papa. Il fotomontaggio, pubblicato a pochi giorni dall’apertura del Conclave prevista per il 7 maggio, ha sollevato una vera e propria polemica con la sinistra italiana tutta indignata.

Si parte con il senatore Enrico Borghi. L'esponente di Italia viva si dice sconvolto "nel vedere quell'immagine di Trump vestito da Papa. Quel fotomontaggio non solo offende milioni di fedeli, ma è anche un tentativo di ingerenza molto grave sul Conclave che sta per aprirsi. E credo che Giorgia Meloni, tra questa vicenda e il Canada, cominci a sentire un po' di puzza di bruciato e giochi a provare a smarcarsi un po'. Ma lei alla Casa Bianca è stata subalterna nei fatti".

E ancora, segue la collega Raffaella Paita: "Trump vestito da Papa in un fotomontaggio rilanciato perfino dal profilo ufficiale della Casa Bianca: un insulto ai credenti, una provocazione alle istituzioni, l'ennesima farsa di chi trasforma tutto in un pietoso show. Ma mentre scherza sulla Chiesa, l'economia americana vacilla. È questo il volto dei sovranisti: arroganti, superficiali, pericolosi".

L'attacco di Matteo Renzi non si differenzia. Il leader di Iv la definisce "una immagine che offende i credenti, insulta le istituzioni e dimostra che il capo della destra mondiale si diverte a fare il clown. Nel frattempo l'economia americana rischia la recessione e il dollaro perde valore. I sovranisti fanno danni, ovunque". "L'Occidente democratico che non è stato sconfitto dai nazifascisti e dai comunisti, finirà per la sua trasformazione in un'idiocrazia", ha invece commentato - sempre sui social - il leader di Azione Carlo Calenda. Lo stesso Trump, interpellato da un giornalista in merito alla possibilità di diventare Pontefice si era espresso ironicamente: "Mi piacerebbe essere papa. Sarebbe la mia prima scelta".