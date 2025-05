Su "Moneta" oggi in edicola: i conti della giustizia e il "rosso" dello Ior

Non è certo una società quotata ma ha numeri da capogiro. Sul bilancio della Giustizia ci sono cifre da multinazionale: i conti del mondo delle toghe emergono dall’esclusiva inchiesta condotta dal settimanale Moneta, in edicola oggi 3 con Il Giornale, Libero e Il Tempo. La prima puntata dell’indagine scava dentro i costi e i ricavi del Palazzo di Porta Vittoria, il Tribunale a Milano, come mai si era fatto finora. Perché è vero che la giustizia non si misura con gli stessi parametri con cui si valuta un’azienda, ma è importante conoscerne i flussi finanziari per poter razionalizzare e migliorare la grande macchina. Dalle toghe alle vesti color porpora dei cardinali, Moneta anticipa l’inizio del Conclave, previsto per il prossimo 7 maggio, con un approfondimento sui conti vaticani. Dopo la “cura Bergoglio”, spetterà al nuovo Pontefice completare l’opera di risanamento finanziario: per chi tiferà la grande finanza cattolica in attesa della fumata bianca?

Nel frattempo, è passato un mese dal “Giorno della Liberazione”, proclamato da Trump in coincidenza con l’annuncio dei dazi reciproci. Mentre gli Usa registrano la prima contrazione dell’economia dal 2022, la Cina invece va spedita. Emblematica a riguardo la storia di Huawei, raccontata in questo numero. Nemica dichiarata di Trump, l’azienda di Shenzhen si prepara a diventare la realtà tech più innovativa al mondo, grazie anche alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, della tecnologia 6G e della guida autonoma. Intanto, a Piazza Affari, c’è chi dice addio alla Borsa: sono ben 28 i delisting nel 2024, con un’emorragia da 26 miliardi in termini di valore.

Ad abbandonare il listino milanese c’è anche lo storico produttore della moka, Bialetti, acquisita di recente, guarda caso, dal cinese Stephen Cheng. A frenare l’uscita dalla Borsa ci prova ora il nuovo Fondo Nazionale Strategico Indiretto, promosso dal Mef e gestito da Cdp. L’intento è sostenere le quotate italiane non appartenenti all’indice principale Ftse Mib, cercando di mobilitare fino a 1,5 miliardi di investimenti.