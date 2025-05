Giorgia Meloni, l'ultimo successo: toh, l'Italia cresce più di Francia e Germania

Il Paese cresce e lo fanno pure i salari? È vero, ma guai a dirlo. La giornata inizia male per la narrazione declinista di opposizioni e sindacati. In mattinata l’Istat snocciola dati che dimostrano senza equivoci la “resilienza” (ora si dice così) dell’Italia. Nei primi tre mesi dell'anno il Pil è salito dello 0,3% (lo 0,6% su base annua). Un buon inizio, considerando gli abituali ritmi di crescita italiani. L'accelerazione rispetto al +0,2% di fine 2024 non è uno sprint da Formula 1, ma è comunque meglio di quanto fatto da Germania e Francia, rispettivamente +0,2% e +0,1%, ed è in scia con l’avanzamento dell'Eurozona, che nello stesso periodo ha messo a segno un +0,4%. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non perde tempo ad esprimere la sua soddisfazione: «È un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo». Commenti dalle opposizioni? Nessuno. Che si cresca mentre impazza la bufera dei dazi e mezza Europa è in recessione è scontato.

Sinistra e sindacati, d’altro canto, sono troppo impegnati ad esultare per i dati diffusi, quasi in contemporanea, dall’Ocse sul cuneo fiscale. Udite udite, il nostro costo del lavoro è troppo alto: per i single senza figli ha raggiunto il 47,1%, confermandosi largamente sopra la media del 34,9%. Si può e si deve fare qualcosa? Sicuramente sì. Bisognerebbe farlo da diversi decenni. E ogni anno che passa, compresi quelli in cui ha governato il centrosinistra, è sprecato. Detto questo, anche sul cuneo c’è chi sta peggio di noi. E guarda caso sono sempre le due principali economie europee, Francia (47,2%) e Germania (47,9%).