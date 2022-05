Quanto cosata davvero una tazzina di caffè? La classifica definitiva: dove non conviene prenderlo

31 maggio 2022 a

a

a

Anche il caffè subisce il rincaro prezzi, infatti molti avranno notato che l'aumento dell'espresso in tazzina al bancone del bar sta raggiungendo prezzi mai visti prima. Assoutenti ha stipulato una lista ufficiale dove cita i prezzi del caffè nelle principali città italiane. In base a questo sondaggio, il prezzo nazionale dell'espresso è di 1,10 euro: il 5.92% in più rispetto alla media del 2021, che si era fermato a 1,038 euro.

Raid della GdF nel tuo conto corrente, l'algoritmo che ti mette a nudo: come funziona, chi rischia tutto

Secondo la ricerca le regioni con i prezzi più alti sarebbero il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna, quest'ultima con ben tre provincie che superano 1,20 euro per un espresso al bancone. Altra regione che ha registrato prezzi sopra la media è il Veneto. Al Sud Italia invece i prezzi scendono. Le regione a buon mercato sarebbero: Calabria, Campania e la Sicilia.

Arriva la batosta della benzina: perché non ci potremo avvicinare al distributore, occhio a queste cifre

Nello specifico la città con il prezzo più alto è sicuramente Trento, dove il caffè costa 1,25 euro, subito dopo si trova Bolzano con 1,24 euro a pari merito con Cuneo. Scendendo poi si trova Reggio Emilia e Ferrara con un prezzo di 1,20 euro. Passando per il Veneto poi si trova Padova e Vicenza con un costo di 1,19 euro. Al Sud i prezzi scendono repentinamente con Reggio Calabria che fa pagare 0.92 euro, Napoli 0,90 e a Messina la tazzina più economica di tutti: 0,89 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.