Stasera Italia, il Superbonus 100% è finito, la Azzolina insiste: "Cosa dobbiamo fare"

10 giugno 2022 a

a

a

Si parla del Superbonus 110% da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 10 giugno. Le richieste sono troppe, e la domanda è: cosa succede adesso? "Il settore è rinato con il superbonus", spiega Lucia Azzolina, "lavoriamo per la sostenibilità ambientale e io credo che si debba lavorare tutti insieme per trovare le risorse perché i cittadini e le imprese hanno fatto affidamento su questa misura che è molto molto importante perché sta cambiando il volto delle nostre città e sta facendo lavorare un intero settore". E conclude la ex ministra, "la situazione è grave e bisogna fare un favore non al Movimento 5 stelle ma al settore che, ricordo, era quasi morto"

Matteo Perego aggiunge che "sostenere il settore dell'edilizia è fondamentale, perché è un volano per la nostra categoria e soprattutto dobbiamo calmierare gli aumenti del costo dell'energia e del carburante. Il governo si deve impegnare in un pacchetto straordinario di aiuti e incentivare questi bonus e mettere un tetto al prezzo del gas. Questi sono gli interventi proprietari".

Video su questo argomento Superbonus, Pnrr, crisi energetica: le sfide dei sindaci. I piccoli Comuni: "Ma siamo accanto ai cittadini"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.