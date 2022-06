Conto corrente, arriva la "tempesta": cosa accadrà ai nostri risparmi e come salvarsi

13 giugno 2022 a

L'aumento dei tassi deciso dalla Banca Centrale europea avrà conseguenze piuttosto dure sulle tasche degli italiani. Come abbiamo già ricordato su Libero, una delle conseguenze dirette potrebbe essere, da luglio, un aumento sostanziale delle rate del mutuo se legate a un tasso variabile. Un incremento dell'Euribor potrebbe avere un impatto sulla rata mensile tra i 25 e i 50 euro in più, con picchi che sfiorano i 100 euro.

Arriva la "tempesta dei mutui": rata per rata quanto pagheremo in più da luglio, salasso mai visto

I rischi sul conto corrente

Ma ad essere interessati da vicino su questo fronte sono anche i conti correnti. Anche i risparmi che abbiamo in banca subiranno l'effetto Bce e l'effetto inflazione. Con l'incremento del costo della vita, lasciare i risparmi sui conti correnti potrebbe dare vita a una perdita sostanziale di quanto accantonato presso un istituto bancario. Si tramuterebbe in una perdita reale del valore reale del denaro depositato con inevitabili conseguenze sulle nostre tasche. Per mettersi al riparo da sorprese poco gradite, una soluzione potrebbe essere quella di approfondire gli strumenti messi a disposizione, come ricorda ilGiorno, dagli istituti bancari.

Lo strumento decisivo alternativo al conto corrente

Si tratta di strumenti alternativi al conto corrente. Uno di questi strumenti, ad esempio è il conto deposito. Si tratta di vincolare un capitale per un periodo di tempo prestabilito. Dopo una finestra temporale prefissata, allora si percepiranno sulla quota depositata alcuni interessi stabiliti in anticipo. Questo metodo potrebbe mettere a riparo il flusso di cassa sui conti correnti dall'erosione che la congiuntura delle mosse della Bce e l'aumento dell'inflazione pongono sui risparmi accantonati da parte. Bisogna infatti evitare di tenere somme ingenti sui conti perché questo potrebbe comportare una perdita del valore reale del denaro accantonato. Dunque la prima cosa dare è quella di chiedere una consulenza in banca per individuare lo strumento di accantonamento più efficace dopo il conto corrente.

