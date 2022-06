Superbonus 100%, tutto finito: scatta la raffica del Fisco, chi rischia di perdere tutto in pochi giorni

24 giugno 2022 a

Tutto finito per il Superbonus 110%, il Fisco si è messo all'opera e non farà prigionieri. L'Agenzia delle Entrate ha infatti avviato le operazioni per segnalare le frodi allo Stato sui bonus edilizi. I soldi saranno richiesti, come ricorda il Messaggero, non solo a chi ha beneficiato indebitamente del bonus ma anche a chi ha trasformato proprio il credito in cash. Solo qualche giorno fa le Fiamme Gialle hanno di fatto mostrato il conto salatissimo di queste frodi che ormai ha raggiunto i 5,6 miliardi di euro. Una somma enorme che adesso l'Erario e il Fisco hanno tutta l'intenzione di recuperare in tempi brevi. L'Agenzia delle Entrate, per accelerare i tempi, ja diramato una lunghissima circolare in cui viene spiegato per filo e per segno come il Fisco si muoverà per il recupero delle frodi. Secondo le Entrate a dover rispondere della frode deve essere solo il beneficiario del Superbonus. Ma attenzione: il Fisco fa sapere anche che in caso di "concorso" in frode ne risponderanno tutti coloro che hanno preso parte alle procedure di rilascio del bonus.

Ma non finisce qui. Nel mirino potrebbero finire anche gli intermediari finanziari. L'Agenzia delle Entrate richiede "l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale". Di fatto il concorso tra contribuente beneficiario e intermediario sarà valutato "caso per caso". E il Fisco fa un elenco dei comportamenti che saranno considerati negligenti e che dunque faranno scattare il concorso e il recupero delle somme più interessi e sanzioni.

A far scattare l'allarme potrebbe essere ad esempio un sostanziale differenza tra il credito monetizzato e il reddito del richiedente. Ma anche nel caso in cui dovesse esserci una sproporzione tra le fatture scontate e il valore del bene. Infine un passaggio da non sottovalutare della circolare delle Entrate: "La presenza del credito sulla Piattaforma, non implica in alcun caso il riconoscimento della sua esistenza e dell'effettiva spettanza della detrazione da cui lo stesso trae origine". Insomma in qualunque momento può scattare il controllo e l'inferno del Fisco.

