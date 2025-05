L'Eredità, "non è mai bilanciata": bufera su Antonio e Mauro

Oggi, giovedì 1° maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Giochiamo insieme? Siete pronti a vivere un'altra partita con noi?", ha esclamato il padrone di casa a inizio puntata. Poi ha dato il bentornato al nuovo campione Mauro, che ieri si è portato a casa un bel gruzzoletto. Con lui giocano come concorrenti Serena da Benevento, Christopher da Modena, Antonio - alla quindicesima sera -, Bianca da Cosenza, Luca da Torino, Bianca Maria alla seta sera a L'Eredità. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha replicato a gran voce il pubblico in studio.

Alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Antonio. Per portarsi a casa la bellezza di 90mila euro - il montepremi - doveva indovinare una parola che quadrasse con "Colore", "Porto", "Diritto", "Scadenza" e "Tagliare". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Titolo". Ma non era molto convinto della sua scelta. La risposta esatta, infatti, era: "Naturale".