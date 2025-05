Concertone primo maggio, David Parenzo su tutte le furie: "Raccapricciante"

Il solito schema, già visto e rivisto. Il primo maggio - con il suo celeberrimo Concertone - viene sfruttato ogni anno dalla sinistra per veicolare i propri messaggi: dagli attacchi al governo, fino alla propaganda gender. E, ovviamente, la guerra in Medio Oriente.

Così il buon David Parenzo si è fiondato su X per esprimere tutto il suo disappunto sulla canzone portata al Concertone dai Patagarri: "Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri poi ho ascoltato la loro 'performance' in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio e, ferma restando la loro libertà di dire e cantare quello che vogliono, rivendico la mia libertà di dire loro che prendere una nota canzone ebraica e storpiarla con una bieca propaganda pro Pal e contro Israele è semplicemente raccapricciante!".