Maurizio Landini, il siluro di Tommaso Foti: "Ecco quanto guadagna"

Oggi è il 1° maggio. E come ogni anno la sinistra italiana scende in piazza in difesa di quei lavoratori ai quali ha voltato le spalle. E, soprattutto, per attaccare il governo guidato da Giorgia Meloni. Il capofila, in questo senso, è senza ombra di dubbio Maurizio Landini.

Il segretario della Cgil, dal palco dei Fori imperiali di Roma, ha puntato il diro contro l'esecutivo, minacciando anche una grande mobilitazione. "Se dal governo non ci saranno risposte adeguate - ha tuonato il sindacalista -, credo si debba aprire una fase di mobilitazione e di sostegno alla piattaforma unitaria per la sicurezza sul lavoro".