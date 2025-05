Corentin Moutet, l'accusa pesante a Kotov: "Mi ha minacciato di morte"

Minacce di morte sulla terra rossa. All'Open di Aix-en-Provence, è andata in scena la partita tra Corentin Moutet e Pavel Kotov. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Il francese, numero 82 del mondo, ha rivelato durante la sospensione della sfida di aver ricevuto intimidazioni verbali dal giocatore russo durante uno scambio.

Siamo sul 7-5, 3-6, 5-5. Il matchj è stato sospeso. Così Moutet si è fiondato su X per scagliare un'accusa pesantissima al suo avversario. Secondo il francese, il russo gli avrebbe intimato: "La prossima volta che verrai a rete, ti ucciderò. Un giorno qualcuno ti ucciderà". Da qui la richiesta all'Atp: "Non c'è stato nemmeno un warning. A quanto pare, queste parole sono ammesse in tribunale. Come ti aspetti che io non reagisca se tu non fai il tuo lavoro?".