Concertone 1° maggio, il racconto. Ed è subito "Bella Ciao"

Come ogni Primo maggio, ecco la "piazzata rossa" del Concertone in San Giovanni, a Roma. Musica - e politica - dalle 13.30 a mezzanotte, oltre 50 gli artisti sul palco, migliaia di persone assiepate tra il pubblico. In conduzione il terzetto composto da Bigmama, Ermal Meta e Noemi. Tra i "big" schierati ecco Elodie, Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi e l'immancabile Ghali. I sindacati, per l'edizione 2025 del Concertone, hanno scelto lo slogan "uniti per un lavoro sicuro". Di seguito, gli "highlights" della giornata

La citazione di "Pablo" di De Gregori

Durante il Concertone del 1° maggio a Roma Ermal Meta e Noemi, che presentano l'evento insieme a BigMama, hanno recitato a mo' di poesia alcuni passaggi di 'Pablo' di Francesco De Gregori, ricordando che il cantautore l'aveva scritto, 50 anni fa, per sensibilizzare sul tema delle morti sul lavoro. "A distanza di così tanto tempo quante cose sono cambiate?" si sono chiesti Ermal Meta e Noemi "il lavoro dovrebbe essere un diritto e sicuro ma i titoli dei tg ci ricordano che non è così. Uniti per un lavoro sicuro non deve essere solo uno slogan ma quello che dobbiamo pretendere perché è un diritto di ciascuno di noi".

Primo ricordo di Papa Francesco

Vincenzo Schettini, divulgatore in veste di incursore, interroga i conduttori Ermal Meta, BigMama e Noemi sull’idea di onda sonora. Poi tutti insieme celebrano il ritorno a Piazza San Giovanni: quindi partono le immagini di papa Francesco che ricorda l’importanza della musica.

Leo Gassman, mano sul cuore

Un papavero rosso alle spalle, la voce appena accennata, Leo Gassmann - mano sul cuore - dà il via alla diretta del Concertone del Primo Maggio su Rai3 e Radio2. "Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un'Italia libera e democratica ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon primo maggio", ha detto l'artista romano.

L'incursione del mitico "Canta tu"

Il "Canta tu" di Giochi Preziosi, diventato negli anni sinonimo di karaoke, tornerà ad essere sponsor del Concertone del Primo Maggio, evento che si svolgerà in piazza San Giovanni a Roma. "Canta tu" porterà il karaoke tra la gente e tra gli artisti. Situato nel backstage verrà installato il box "Canta tu", una sorta di confessionale in cui ad essere protagonisti saranno i brani, e non i segreti. Un non-spazio dove l’unica cosa che conta è divertirsi con la musica, da soli o in compagnia e da una finestrella si potrà spiare quanto avviene all’interno.

Leo Gassman, ed è subito "Bella Ciao"

Si apprende che Leo Gassman, il cui intervento è previsto per le 15 e le 17, si esibirà con Bella Ciao, "una canzone che parla di libertà, e in un tempo in cui le libertà sono sempre più limitate e rinascono le tirannie, cantarla oggi è più significativo che mai", ha spiegato l'artista.

Omaggio a Papa Francesco

Non solo musica: durante l'evento, ci saranno dei momenti riservati alla memoria di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile