Bollette, occhio a quella di luglio: cosa cambia, aumenti mai visti prima

Le stime di Nomisma energia hanno rivelato che dal mese di luglio 2022 nuovi aumenti segneranno le bollette di luce e gas. Secondo le previsioni i rincari dovrebbero aumentare a partire dal primo luglio del 17% mentre quelle del gas potrebbero arrivare a una crescita del 27%.

Nello specifico le stime di Nomisma energia, in attesa delle decisioni dell'Arena, stimano un aumento della bolletta elettrica del 17% a 48,5 centesimi a kWh che, vedendo una famiglia tipo che consuma 2.700 kWh all’anno, corrisponde a una maggiore spesa, su base annuale, di 194,4 euro. La situazione è ben peggiore per quanto riguarda la bolletta del gas: ci sarà il 27% in più, ciò significa che si passerà a 1,57 euro per metro cubo, con una maggiore spesa per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi l’anno, di 462 euro su base annua.

"I prezzi di gas ed elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all’Italia" ha dichiarato Davide Tabarelli, Presidente di Nomisma energia. Sempre all'Ansa ha poi aggiunto: "Inevitabilmente, ci si attende un forte rialzo sulle bollette, diversamente da quanto accaduto ad aprile quando avevano segnato un -10%. Adesso si torna sul trend di crescita. Si tratterà di un aumento importante". Tambarelli ha spiegato che l'ultima decisione spetterà comunque all'Arena e che, certamente tenterà qualche intervento con l'aiuto del Governo.

